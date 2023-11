Cachaza y sus vínculos con Minera Panamá

Se publicó el 3 de noviembre información que confirmó lo que muchos sospechábamos. Cachaza, el licor brasileño, destilado de la caña de azúcar como el Seco Herrerano y el Ron Abuelo, juega un papel importante en la trama de la corrupción que Odebrecht desarrolló en Panamá. De acuerdo a la noticia, no queda lugar a dudas: El recipiente de coimas de la corrupta constructora brasileña, identificado como Cachaza, es Juan Carlos Varela, aunque él lo niegue a través de un poco claro comunicado.

De salida, Varela nunca pudo justificar los $10.7 millones recibidos de Odebrecht para sus campañas políticas. En un malabarismo mediático dijo que se trataba de simples donaciones, de esas que reciben todos los partidos políticos. El presidente del panameñismo, José Isabel Blandón, certificó que esas supuestas donaciones nunca se registraron en la contabilidad del partido.

Cachaza sale a relucir en medio del escandaloso contrato entre el gobierno de Nito Cortizo y Minera Panamá, subsidiaria de la transnacional First Quantum Minerals. Siendo presidente Varela, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato con la empresa canadiense.

Según registran los Varelaleaks, el 24 de septiembre del 2018, día que se conoció el fallo de inconstitucionalidad, su ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena -involucrado en los tratos con Minera Panamá- le dijo a Varela: “La empresa está que se tira por la ventana. Según este fallo, Minera no tiene contrato”. “¿Minera Panamá?”, preguntó Varela. “Sí, Minera Panamá”, respondió Arosemena.

“Toca buscar forma de protegerlos a ellos. Debemos buscar salida a esto. Debemos hacer lo que sea necesario”, le escribió el entonces presidente. “Y rápido”, respondió Arosemena. Varela le había renovado, dos años antes, el contrato a Minera Panamá hasta el 2037, sin cambiarle una coma al firmado en 1997, cuando ni siquiera First Quantum era la concesionaria, manteniéndoles el ridículo 2% de regalías.

Otro de los cercanos a Varela, su amigo y socio, Melitón Arrocha, también operaba con Minera Panamá. Como ministro del MICI, como diputado miembro de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, y desde la representación de Panamá en Naciones Unidas (ONU), el embajador Arrocha se mantuvo como enlace directo de Varela con Minera Panamá.

Según los Varelaleaks, el entonces presidente presionó a Arrocha para que le quitara a Morgan & Morgan el negocio de trámites laborales y migratorios a unos 3,500 trabajadores asiáticos en la minera –algunos ilegales según el mismo ministro de Trabajo- lo que representaba unos $4 millones anuales- mientras buscaba financiamiento para la campaña de su ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles. Querían hacer que Carles ganara como diputado por Coclé para que así la minera tuviese una voz en la Asamblea Nacional.

De acuerdo a los Varelaleaks, Carles se quejó con Varela porque Minera Panamá no reconocía sus esfuerzos desde el Ministerio de Trabajo en favor de la empresa (Con los ilegales permisos de trabajo a extranjeros). “Yo me he expuesto a darle un 8% por encima de la ley y hasta hacerle trampa al Suntracs a favor de Minera Panamá”, escribió Carles a Varela.

El 23 de abril del 2018, al iniciar su campaña legislativa Carles, Varela escribió a Arrocha. “Toca respaldarlo. Siento debemos armarle una estructura económica fuerte. En su momento se le dirá a MP (Minera Panamá)”, señaló Varela. Era previsible que la minera lo apoyaría.

Algunos se preguntarán, ¿a qué viene todo esto? Es una muestra más de la forma tan complaciente como nuestros gobernantes, no solo los actuales, han tratado a la transnacional minera, dándoles a entender a sus ejecutivos que todo estaba bajo control, pudiendo conseguir el contrato que a ellos le diera la gana, sin importarles la dignidad nacional ni el valor de nuestros recursos naturales.

Así como Varela no tiene fuerza moral ni credibilidad para negar que él sea Cachaza, Cortizo no tiene forma de rehuir su responsabilidad en la inédita explosión social que por casi un mes vive el país.

Una crisis que tiene como ingrediente la corrupción. Qué puede decirle a la ciudadanía un gobierno que hace aguas por todos lados por el lastre de la corrupción. Todos son responsables de lo ocurrido, el gobierno, la empresa minera, los costosos bufetes de abogados y los cómplices medios de comunicación. Así como Varela no se ha salvado de sus vínculos corruptos con Odebrecht y Minera Panamá, tampoco Cortizo podrá quitarse el estigma de haber sido el provocador la actual crisis sociopolítica que ha puesto al país al borde del precipicio.

Analista político