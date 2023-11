Nuestra República nos necesita

Nos estamos enfrentando a una situación bien complicada en nuestra querida Panamá. Los ciudadanos nos hemos tirado a las calles a decir no más. Le decimos basta a la corrupción, le decimos basta a la falta de transparencia en el manejo del gobierno, le decimos basta a que se utilice al estado para beneficiar a unos sobre otros, le decimos basta a que se juegue con nuestro país a nuestras espaldas.

En nuestro clamor legítimo y protestas pacíficas, lastimosamente se colaron algunos que han actuado de una manera terrible, vandalizando y destruyendo casas, comercios, paradas de bus, en fin, lo que hubiera en su camino, afectándonos a todos y contribuyendo no al mejoramiento que buscamos, sino a un retroceso y marcha hacia un país sin respeto hacia los demás, donde no se consideran ni los derechos de nadie, ni los deberes que tenemos como ciudadanos. Nuestro derecho al libre tránsito, a trabajar de manera honrada, a llegar a las escuelas y hospitales, no deben, ni pueden, ser prohibidos por unos pocos.

Lo que nos une como panameños, la confianza que hemos luchado por construir a lo largo de los años, y la defensa de nuestra democracia y república, no se pueden perder de ninguna manera. Volver a tiempos de antes, o caer en la trampa en la que algunos de nuestros vecinos han caído, sería el fracaso de cada uno de nosotros y una condena segura para nuestros hijos.

Panamá tiene todo para ser el país que queremos. Tener esa prosperidad, mediante la igualdad de oportunidades reales, y el trabajo que hacemos día a día cada uno de nosotros, es posible y paso a paso lo lograremos.

Sin duda, debemos seguir manifestándonos de manera pacífica, para que este gobierno, y los que le sigan, sepan que somos los ciudadanos quienes gobernamos. Que buscamos un país donde nuestras instituciones nos defiendan de los abusos y que hagan valer la ley de manera igual para todos, donde nuestros impuestos sean utilizados e invertidos de manera eficiente y resulten en un mejor sistema de salud, educación y calidad de vida. Que ese país, donde se puede trabajar libremente, y donde las micro, pequeñas, y medianas empresas construyen las bases para los empleos y el futuro realmente digno que buscamos, lo vamos a conseguir. Y a esos ciudadanos que somos emprendedores, empresarios, y trabajadores, les digo que el momento para cerrar filas con los que han hecho sentir su descontento con el gobierno y la situación que venimos viviendo por años en nuestro país, es ahora. Como el sector realmente productivo del país, debemos cumplir ese rol de canalizador del resto de los ciudadanos, exponenciar sus voces, y usar todas las herramientas que tenemos a disposición para defender nuestra democracia, para defender y ampliar nuestra libertad, y expandir la lucha anticorrupción en pro de la transparencia, y en pro de nuestra República.

A todos los que leen estas líneas, sepan que desde la Apede seguiremos apoyando a la ciudadanía que hace valer sus derechos y respetan sus deberes. Esos ciudadanos que día a día hacen patria trabajando, educándose, y contribuyendo a la prosperidad sostenible son dignos ejemplos de lo que debemos ser, no caigan en discursos de odio ni fomento de resentimientos sociales. Cuenten con todo nuestro apoyo para expandir su clamor y trabajemos juntos para tener esa República que todos soñamos tener.

Presidente de CADE, 2024 y socio de Apede