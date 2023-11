Los mártires no se lloran, se imitan en el combate

Se ha intensificado el estado de luto de la patria. Han asesinado a dos docentes de la manera más vil, en medio de una coyuntura en la que el Gobierno y todos los poderes del Estado han demostrado, una vez más, que pesan más los intereses económicos de unos pocos, que el bienestar, la paz y seguridad del pueblo. El pueblo en las calles se ha manifestado, una y otra vez, por la derogatoria de la nefasta Ley 406.

Ante la crisis que produjo el Gobierno y sus aliados, las organizaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida presentaron la iniciativa ciudadana de un anteproyecto de ley para derogar la Ley 406 en la Asamblea Legislativa el 8 de noviembre de 2023 y el 9 de noviembre se intentó entregar al presidente Cortizo una misiva contentiva de los argumentos que el pueblo, representado en la Alianza, expone para que no le siga dando la espalda al soberano y ordene sesiones extraordinarias, de manera que en menos de tres días se volvería a la paz y sosiego que dice el Gobierno y los gremios empresariales que les preocupan.

Como señala la nota entregada en la presidencia, el jueves 9, “lo fundamental es que este nuevo contrato nace con un pecado original. Es absolutamente ilegal y antinacional. Es violatorio del fallo de inconstitucionalidad de la CSJ del Contrato Ley de febrero de 1997, que señaló que, a la luz de las leyes vigentes del momento, que nunca fueron derogadas, no cabía una contratación directa como insisten ustedes, sino un proceso licitatorio internacional justo”.

Los administradores del país están en desacato (ejecutivo, judicial y legislativo). No han querido darnos el valor que nos merecemos. Se niegan a acatar el fallo de la propia Corte que también se niega a exigir su cumplimiento, lo que más abona a la afirmación de que estamos ante un estado fallido, pues se ha trastocado el ordenamiento constitucional, profundizado la crisis institucional, faltando a la separación de poderes.

Se ha vendido la idea que la Corte Suprema de Justicia fallará como inconstitucional y, a la brevedad, la Ley 406 impuesta en 48 horas, ley que no resiste el más mínimo análisis jurídico, pese al desasosiego que ha generado. Si la CSJ tardó casi 20 años en resolver el primer recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 9 de 1997, cuatro años para fallar acerca de los recursos dilatorios presentados por los abogados de empresa minera, ¿quién puede asegurar que ahora los términos serán menores que aquellos aplicados desde 1997? ¿Quién puede asegurar que este proceso de inconstitucionalidad de la Ley 406 no tardará y que la minera no seguirá operando como lo ha estado haciendo sin contrato?

El pueblo ya despertó, habló y sigue exigiendo en las calles que se cumpla su voluntad, la derogatoria de la Ley 406, conforme a la Constitución y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, se inicie el cierre inmediato y para siempre de la mina. No es negociable. La CSJ debe exigir el cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad de años previos, como cosa juzgada constitucional. Es una salida viable, que los magistrados de la CSJ se han negado a aplicar. La CSJ está en desacato y puede salir de ese estado.

El Ejecutivo tiene una salida constitucional, la derogatoria de la Ley 406, considerando el anteproyecto de ley que fue presentado como iniciativa ciudadana. Por lo que se ha exigido al presidente que convoque a sesiones extraordinarias para que se apruebe lo propuesto y así devolver al país la tranquilidad, la paz que todos merecemos.

Frenadeso-Conusi