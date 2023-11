El hombre político

“El hombre es por naturaleza un animal político vive mejor en una polis o ciudad”, Aristóteles.

El hombre es un animal social, necesita vivir en sociedad, sin embargo no es un animal político, vive en sociedad, pero no se interesa por la política de su sociedad ni participa de ella. Muy pocas personas se involucran en la política. Sin embargo, al ser el hombre social y pertenecer a una sociedad se desarrolla los sistemas políticos, ya que el hombre no puede vivir sin tener relaciones de influencias.

Según Robert Dahl renombrado politólogo, dentro de la política se encuentran cuatro grupos o niveles. El estrato apolítico: en todas las poliarquías existen un gran número de ciudadanos apáticos a la política, en pocas palabras apolíticos entre las causas que los mantienen en este nivel es considerar que las recompensas que obtendrían de la política es incierta, otro factor es que consideran que los partidos políticos no les ofrecen verdaderas alternativas, otros creen que sus conocimientos en temas de política es muy limitado, todos estas creencias limitantes mantienen a estos ciudadanos en apatía por la política. El estrato político: en este nivel encontramos aquellas personas que consideran que la recompensa que obtendrá de la política es segura y por ello participa activamente. Los que buscan poder: aquí encontramos aquellos que no buscan el bien colectivo, sino satisfacer sus propios intereses. Los poderosos: que utilizan sus recursos y destrezas para tener poder sobre otros.

Robert Dahl indicaba que hay variedad de hombre político como los que buscan el poder y los poderosos, quienes tienen variedad de motivaciones, incentivos, personalidades que van a influir en la vida política. Aquellas orientaciones políticas de una persona nos dicen Robert Dahl se pueden conocer hasta cierto punto observando su personalidad, su carácter, su cultura política, su socialización política, sus experiencias y circunstancias personales y su capacidad de enfrentar situaciones en momentos específicos.

Los ciudadanos podemos participar en la política de diversas maneras, contribuyendo al estado de derecho, a una democracia más saludable, para eso hay que educarse, informarse sobre los temas políticos lo que permite tomar decisiones de voto informadas y participar en debates políticos de manera significativa, promover la educación cívica apoyar programas educativos que enseñen a las generaciones más jóvenes sobre política y la ciudadanía activa es fundamental para la política y la democracia.

La solución la tenemos en la participación política como ciudadanos informados.

Abogado penalista