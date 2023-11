Luz y paz en la tribulación

En este camino, llamado vida, he navegado por diversas frustraciones, pero esas tribulaciones me han enseñado “La vida es un viaje donde uno decide qué llevar en la maleta, qué anotar en el libro de recuerdos y qué escribir en la arena para que las olas del mar lo borren. Si nosotros llenamos nuestras maletas con odio, ira y resentimientos, esos momentos difíciles perduran y estaremos entrando en un hoyo de donde será complicado salir”. (Evans, E. 2023, Julio 30. Opinión: Vence tu duelo laboral. Publicado en el diario La Estrella de Panamá).

Durante diez años, he escrito (ad honorem) diversos artículos relacionados con la realidad nacional y han sido publicados en la columna de opinión del diario La Estrella de Panamá: Carta a los Partidos Políticos, Los servicios de salud y la JMJ, ¿Cómo optimizar los recursos asignados al Covid-19?, La provincia de Los Santos y el cambio climático, entre otros; y por ocho años (ad honorem) en el diario Panamá América.

Como panameña de a pie, he escuchado las discusiones unidireccionales de las personas en los sitios públicos con relación al contrato Ley 406 de 20 de octubre de 2023, pero también las lecciones aprendidas de los adultos mayores cuando me han explicado el caso de United Fruit Company, los sindicatos y el fracaso de las empresas que creó el gobierno para la producción del banano.

Por favor, pensemos ¿Qué decisión será la más favorable para Panamá?

Cancelar la minería metálica, a cielo abierto o subterránea, la minería energética o en el fondo del mar. No aceptar la concesión a Minera Panamá. Afrontar las repercusiones económicas en la disminución de la inversión extranjera y el deterioro de la credibilidad del país a nivel internacional. Asumir la restauración, rehabilitación y recuperación de las áreas degradadas. ¿Qué fondo utilizaremos para la restauración ecológica y la creación de nuevas plazas de empleo? Si la deuda pública ha aumentado y los ingresos han disminuido. Teniendo otro problema por solucionar “el manejo de los desechos en los vertederos a nivel nacional” que afecta al ambiente y a la salud pública.

Ejecutar la ley 406 de 20 de octubre de 2023 con Minera Panamá. Formar un equipo integrado por los líderes de las comunidades que impacta la mina y diversos profesionales como: abogados, economistas, ambientalistas, entre otros, para dar seguimiento a las cláusulas del contrato, exigiendo transparencia y rendición de cuentas tanto para Minera Panamá como para las Autoridades Gubernamentales en la administración del Fideicomiso Conquista del Atlántico. Revisar las lecciones aprendidas de Canadá y Finlandia en relación con la minería sustentable y sostenible utilizando inteligencia artificial. Reconocer el know how de First Quantum Mineral y su inversión en el talento humano para fortalecer los otros sectores de la economía.

Desarrollar solamente las áreas de la concesión y hacer de Minera Panamá un aliado estratégico para la implementación del Plan de Acción Climática elaborado por el Ministerio de Ambiente conjuntamente con los diferentes sectores económicos para lograr una economía verde y circular. No explorar, ni explotar actividades de minería metálica, energética o en el fondo del mar en las provincias: Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón, Darién y las Comarcas. Potenciar estos lugares para la agricultura sostenible, el agroturismo, la creación de reservorios de agua, restauración ecológica y otras oportunidades de negocios sustentables y sostenibles que se puedan implementar. Determinar los sectores económicos que debemos desarrollar para aumentar las plazas de empleo formales. Realizar una proyección de las profesiones que requerirá el país por sector económico.

En estas conversaciones, observé, las personas coincidan en las mismas palabras y las agrupé en peace-rise-trip. Las busqué en la ley, determinando los artículos relacionados y los mecanismos de control y seguimiento (Normas Internacionales, reglamentaciones, entre otras) que pudieran utilizarse para dar seguimiento al contrato, manteniendo la trazabilidad de la información, transparencia y rendición de cuentas.

Peace (proyecto, educación, ambiente, confianza, empleo). Rice (responsabilidad ciudadana, inversión extranjera, soberanía, economía). Trip (transparencia, rendición de cuentas, invertir (Fondo Ahorro Panamá), procesos).

Utilizando estos aspectos, la sociedad civil podrá monitorear lo ejecutado versus lo establecido en el contrato. Cabe resaltar, que cada ministerio tiene una responsabilidad y para cada aspecto concerniente a su función hay una normativa y un procedimiento que debe cumplirse con su respectivo registro.

Sería recomendable que los datos se agrupen por ministerio y se publiquen en un enlace especial en la página de la Contraloría General de la República de Panamá para que la ciudadanía pueda acceder a toda la información en un solo sitio y si, desean revisar los detalles del proceso puedan referirse al sitio web de la entidad.

Por mis escritos he recibido críticas y humillaciones, pero no he dejado de aportar ideas para mejorar este bello país, donde podemos expresar nuestras opiniones respetuosamente.

Esta reflexión, la escribiré en mi libro de recuerdos y pasaré la página confiando en Dios, que nos otorgue la luz, la claridad y resplandor para tener el discernimiento correcto para que ambas partes obtengan una relación ganar-ganar.

“Que nuestros graneros estén llenos, rebosantes de frutas de todas las especies; que nuestros rebaños se multipliquen a millares, a miles y miles por nuestras praderías; que nuestros bueyes vengan bien cargados, que no haya brechas ni fugas, ni gritos de alarma en nuestras plazas, dichoso el pueblo que tiene todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor”. Salmo 143: 13-15.

Docente