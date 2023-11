Juego limpio

En la tradición de las sectas anti mineras de asustar y agitar a las poblaciones con interminables cuentos propios de la cripta, ahora se aparece un individuo de alguna parte de España en un video de TikTok, inmortalizándose como ignorante y como terrorista mediático.

El mencionado personaje asegura, luego de irrumpir ilegalmente a la propiedad privada con un campesino del área y aparente erudito en temas de ingeniería de minas y química metalúrgica, que el tajo abierto que aparece a sus espaldas “es una tina llena de cianuro”. El desparpajo es tal que, además, concita en las redes cientos de opiniones de expertos, tan expertos como él, tejiendo innumerables teorías que, de ser ciertas, a él le darían un Pulitzer y a sus seguidores un Nobel, al menos en química.

Ese tajo abierto, conocido como Alto de La Mina, ubicado en Cañazas, provincia de Veraguas, luego de la interrupción de las actividades de la empresa que explotó el yacimiento allá por los finales de los años 90, no es otra cosa que una de las canteras de donde se extrajo el mineral que luego se procesaría en una serie de pilas ubicadas en otra sección apartada de los tajos. Nunca se realizó en cualquiera de los tajos trabajados (Alto de La Mina, Santa Rosa y Sector C), algún proceso que no fuera físico-mecánico. El mineral extraído era transportado y procesado por trituradoras y depositado en pilas para el proceso de lixiviación.

Pasados los años luego del abandono de ese proyecto por parte de aquella empresa que lo explotó en los años 90, se llenaron de agua lluvia, agua limpia y para aquellos que insisten en mandar a tomar de esa agua, cuando algún especialista les explica la realidad científicamente, hay mucha evidencia de quienes lo hemos hecho con pruebas de vida en vivo y en directo, además de contar con todos los análisis de laboratorios que a lo largo de los años han realizado laboratorios de Miambiente y MICI por parte del gobierno así como Laboratorios Industriales especializados, a pedido de las empresas.

Desde el año 2000 no se realiza ningún proceso de producción en esa mina, así que mal se puede hablar de cianuro, primero porque en los tajos no se realizaban las etapas de lixiviación con cianuro y segundo porque ese compuesto se descompone de dos maneras. Los rayos ultravioleta, allá donde hubiere cianuro, en muy poco tiempo se encargarían de descomponer las moléculas y donde se utiliza por procesos necesarios y cuidadosamente elaborados, se le agregan metabisulfitos con el fin de descomponerlo.

De manera tal que aparecerse de la nada 23 años después del cierre y sin que mediara ninguna actividad de producción minera, ya que la empresa Veragold obtuvo los primeros derechos en el año 2007 y desde entonces solamente se han realizado labores de exploración y estudio, nunca, jamás se ha utilizado cianuro en ninguno de esos trabajos de recolección de muestras de rocas, suelo, sedimentos y perforación.

El otro proyecto, el más grande e importante y la más grande inversión privada de la historia de Panamá, el cual se encuentra en plena producción comercial desde 2019, Cobre Panamá de Minera Panamá, aplica un proceso conocido como flotación y en ninguna etapa de sus actividades ha usado ni usa ni usará cianuro por ninguna parte, de hecho, hay más cianuro en las semillas de las manzanas que en Donoso o Cañazas.

Ni son tinas ni hay cianuro.

Acta Non Verba.

*El autor es abogado.