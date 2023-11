No al borrón y cuento nuevo

Esta cirugía literaria se orienta a subsanar los lavados de cerebros. Todavía huele a quemado nuestra gloriosa historia del “quítate tú pa' ponerme yo”. Ojalá la cantidad de sangre derramada no haya superado el voluminoso Mar Rojo.

1)En el libro Chosen People of the Caucasus (El Pueblo Elegido del Cáucaso), Michael Bradley (canadiense), analiza “algunos mitos, ilusiones y engaños judíos que han afectado gravemente la historia de la civilización occidental”. El autor húngaro, Arthur Koestler (“La Decimotercera Tribu”), agrega: “La mayor parte de los judíos modernos no son de origen palestino, sino caucásico”. Aquellos nativos de las montañas del Cáucaso se convirtieron al judaísmo alrededor del año 740 d.C., con el objetivo de evitar las guerras entre la cruzada cristiana y los islámicos. La cosmovisión guerrerista islam-judeocristiano registra unas 800 escenas de guerras, crueldades y violencia en la Biblia. Éxodo 15:3 del Antiguo Testamento dice que “el Señor es un hombre de guerra”. Según Levítico 20:24, Dios ordena: “Ustedes tomarán posesión de la tierra de ellos, yo se la daré”. El Corán prohíbe apoderarse de la propiedad de otros. Pero, palo a la piñata y arrebatiña, los árabes musulmanes desplazaron a los africanos originaros en África del norte. El “Medio Oriente”, un término acuñado por los británicos, ejemplariza este nuevo des-orden mundial.

2) Aristóteles, abanicado por la invasión de Alejandro Magno, “robó, pero hizo” su biblioteca personal con libros egipcios. No debe sorprender, que parte de la Biblia es copiado del “Libro Egipcio de los Muertos”, uno de varios textos antiguos que anteceden la cristiandad por 5,000 o más años. Luego aparece el emperador Diocleciano de Roma aumentando cuantiosos daños. Solamente en el año 296 d.C., Diocleciano asesinó unas 200,000 personas e incineró numerosos templos que contenían abundantes rollos de papiro con obras esotéricas. Heródoto, Estrabón y Diodoro, tres historiadores Greco-romanos honestos, dicen que “el Antiguo Egipto estaba muy desarrollada”. El pueblo Dogón, originario de Kemet (antiguo Egipto) escaparía para asentarse en Mali. Ellos preservaron evidencias sobre las tres pirámides de Guiza, diseñadas para corresponder con el Cinturón de la constelación de Orión, tal cual aparecía en 10,000 a.C. En 1196 d. C., el sultán musulmán Al-Aziz Uthman intentó demoler una pirámide, porque lo consideraba objeto de idolatría. No sabemos con certeza quiénes desfiguraron el rostro de la fenotípicamente negroide Esfinge en Guiza.

3)Para 1791, el francés C.F. Volney publica The Ruins of Empires (Las Ruinas de imperios): “Allí un pueblo, hoy olvidado, descubrió, mientras otros eran aún bárbaros, los elementos de las artes y de las ciencias. Una raza de hombres ahora rechazados por la sociedad por su piel oscura y su cabello encrespado, funda en el estudio de las leyes de la naturaleza, esos sistemas civiles y religiosos que aún gobiernan el universo”. Godfrey Higgins (inglés), en Anacalypsis, escribe: “Todos los dioses y diosas de Grecia eran negros. Encontramos la tez negra o algo relacionado con ella siempre que nos hemos acercado al origen de las naciones. Venus, Júpiter, Apolo, Baco, Diana, Hércules, en resumen, todas las deidades de madera y piedra eran negras. Las imágenes permanecieron tal como fueron hechas durante tiempos remotos”.

4)En Sudáfrica, los Boers (colonos holandeses, franceses, belgas y alemanes), fueron incorporados al Imperio Británico en 1806. Estos inyectan un virus de segregación racial – prototipo del apartheid “Zoneita”; utilizaban pasaportes internos (Passbook). John Torpey, describe ese trastorno en su obra titulada, La invención del pasaporte: Estado, vigilancia y ciudadanía. El billonario Aliko Dangote (Nigeria) necesitó 38 visas para viajar dentro del continente africano, pero los ciudadanos europeos entran sin visa a la mayoría de sus 54 países. Dangote sufrió los residuos de prisiones al aire libre, introducidas durante la partición de áfrica (Conferencia de Berlín 1884-1885). La colonia australiana adoptó el racismo en 1901. Prohibieron “la migración de personas no blancas durante 50 años, ofreciendo dinero y empleo a inmigrantes caucásicos”. Además, autorizaron masacres. A principios de los 1900, la población de aborígenes se redujo, de 1.5 millones a menos de 100,000 personas.

5) En el nombre del padre, la Niña, la Pinta y la Santa María. Pedro Mártir d'Anghiera, cronista italiano, acusó a Vasco Núñez de Balboa de asesinar a 600 indígenas “como bestias brutas” (1516). Borrón y cuento nuevo. Nos metieron un gol a la Vasco Núñez de Balboa: asesino conmemorado sobre un monumental globo terráqueo – con espada en forma de cruz y bandera española. Observamos su nombre sobre distrito, puerto, parque, avenida, colegio y corregimiento. Un océano Balboa no hubiera sorprendido. Balboa, la moneda nacional, comercia enseres, comida y gasolina, sin dejar por fuera una “fría” que toman los cerveceros para bajar la “goma”. Con razón el español Santayana decía que, “El mundo es una perpetua caricatura de sí mismo, en cada momento es la burla y la contradicción de lo que pretende ser”.

Filósofo