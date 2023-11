La hermandad no conoce fronteras

Independientemente de las diferencias ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o culturales que dividen, las mujeres de todo el mundo se están uniendo en torno a un interés común: detener la violencia de género.

La universalidad de la cuestión fue reconocida por las Naciones Unidas en 1981, cuando establecieron el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En su declaración de 1993 sobre el tema, la ONU continuó reconociendo que las mujeres en situaciones de conflicto armado son particularmente vulnerables.

A medida que aumentan los ataques de carácter sexual en situaciones de conflicto, luchar contra este interés compartido se ha vuelto cada vez más imperativo. En este momento, en ningún otro lugar es más evidente la necesidad de reconocer el dolor, el sufrimiento y la deshumanización causados por estas agresiones que en el caso de las mujeres israelíes.

El 7 de octubre, Israel sufrió uno de los ataques terroristas más grandes y bárbaros de la historia moderna. Miles de terroristas de Hamás fuertemente armados invadieron comunidades cercanas a la frontera con Gaza y masacraron a 1.200 personas a sangre fría.

Durante los disturbios, que duraron un día, civiles inocentes fueron violados, torturados, mutilados, decapitados, quemados vivos y asesinados por otros medios en sus hogares y en un festival de música. Aproximadamente 240 personas, entre ellas bebés y ancianos, fueron secuestradas en la Franja de Gaza.

Las mujeres y las niñas fueron objeto específicamente de violaciones y mutilaciones sexuales, seguidas de su ejecución, en ese abismal primer día de la guerra. Posteriormente, quedó absolutamente claro que la violación era un componente premeditado de la estrategia de invasión de Hamás.

La primera evidencia de que numerosas israelíes habían sido violadas, surgió casi de inmediato cuando los propios terroristas filmaron a mujeres jóvenes desnudas o con grandes manchas de sangre en los pantalones mientras eran secuestradas en Gaza. Los vídeos fueron publicados por Hamás en las redes sociales en tiempo real y rápidamente se difundieron por todo el mundo.

Desde entonces ha surgido una abrumadora cantidad de pruebas. Además de las pruebas físicas recopiladas en morgues y escenas del crimen, sobrevivientes, testigos oculares, expertos médicos forenses, equipos de rescate y recuperación y equipos de ambulancias han brindado testimonios estremecedores y demasiado inquietantes para repetirlos aquí.

Es increíblemente triste y bastante exasperante que sea necesario explicar la magnitud de esta evidencia. Sin embargo, a pesar de esta montaña de pruebas, la ONU, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los grupos de mujeres y gran parte de los medios de comunicación del mundo han ignorado en gran medida la extensa agresión sexual a mujeres israelíes -un crimen contra la humanidad.

Lo más sorprendente, es que en la era de Me Too y Believe Women, demasiados supuestos partidarios de la justicia, los derechos humanos y el feminismo -incluidas mujeres jóvenes de la misma edad que las víctimas del festival de música- están negando la violación. Algunos han optado por justificar o, peor aún, burlarse y celebrar uno de los ataques más espantosos y publicitados contra las mujeres.

Guardar silencio ante estas atrocidades constituye un respaldo tácito, y el silencio de las organizaciones internacionales, los grupos de mujeres y los activistas es, de hecho, ensordecedor.

La falta de condena internacional deshonra a las víctimas y a los sobrevivientes, al tiempo que frustra a muchos defensores de las mujeres. Como señaló Michal Herzog, la Primera Dama del Estado de Israel, en su reciente artículo en la revista Newsweek sobre el tema: “Para los israelíes que siempre han estado a la vanguardia de la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo, este fue un momento de aplastante decepción”.

Aunque la matanza llevada a cabo por el ejército terrorista de Hamás el 7 de octubre tuvo como objetivo a mujeres y niñas israelíes, sus repercusiones bien pueden suponer un peligro para el resto de las mujeres.

Técnicas inventadas o infámemente desarrolladas por terroristas palestinos, como los atentados suicidas con bombas y los ataques con vehículos, han sido adoptadas por otros grupos terroristas para su uso en países lejanos y cercanos. Dada esta larga historia, la idea de que la violación y la agresión sexual se conviertan en una táctica terrorista islamista generalizada, es terriblemente razonable.

Ya es hora de que las mujeres de todo el mundo, y sus aliados, condenen las atrocidades de Hamás, no sólo porque redunda en su propio interés, sino simplemente porque es lo correcto.

Hermandad significa expresar solidaridad cada vez que la violación, la mutilación sexual y la violencia de género se utilizan como armas de guerra, sin importar la nacionalidad o religión de las víctimas. Todos se lo debemos a los supervivientes que todavía están traumatizados y a la memoria de las niñas y mujeres que perdieron la vida en el día más horrible.