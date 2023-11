Las pruebas del camino

Hay momentos, situaciones, conflictos, molestias, incomodidades, que nos mueven el piso, nos generan preguntas con dolor y “nos tienden trampas” y si identificamos estas trampas y las preguntas son “para” y no “por qué”, nos pueden hacer mejores. Son estos momentos los que ponen a prueba cómo está nuestro interior, nuestra confianza, nuestras creencias y cómo nos afectan nuestras limitaciones. Como digo, son una muy buena oportunidad para que salgamos fortalecidos, como también si solo nos llevamos por lo aparente, por la punta del iceberg, nos puede invadir lo víctima y las culpas, el odio, los miedos y los remordimientos. Como toda prueba, dependerá de cómo respondemos a las mismas, si vemos el vaso medio vacío o medio lleno. Será una prueba superada o bien una prueba por superar, que volverá a presentarse otra y otra vez hasta que deje de ser necesaria.

Cuando vemos más allá de nuestros ojos, cuando el corazón es el que “ve” y nos indica el camino, los problemas se vuelven la solución. No es fácil al principio, ya que primero queremos buscar culpables o víctimas, nos aferramos a lo que pasó en el pasado, quisiéramos volar sobre una alfombra y no tocar el piso. A través del tiempo, y dependiendo de las influencias que llegan desde nuestro exterior, nos volvemos, más bien creemos que somos dependientes, que alguien nos tiene una respuesta o salvación, que si las cosas no salen “como debiera ser”, la vida está siendo injusta. Y no se trata de justicia, no de esta forma, la vida trata más bien es de aprendizajes disfrazados de golpes o tropiezos, y mientras avanzamos, seamos capaces de sonreír y maravillarnos cuando vemos más allá de lo que parece.

Algo adicional que nos regalan las pruebas, cuando son superadas, es tolerancia, compasión, apoyo e impulso. Pueden ser un tanto distintas, en el fondo es lo mismo: convertir un problema en solución. Esta tolerancia, esta compasión no debe ser solo para los demás, es mucho más importante que sea para nosotros mismos. Podemos pensar que hemos avanzado más que otros, lo cierto es que cada uno tiene un camino distinto, y quien parecía atrás, puede que nos espere adelante; y en mucho gracias a que aquellos han podido rescatar la lección antes que nosotros. Más que pensar en una carrera, que no la hay, es llenarnos de esperanza, porque, así como otros han logrado encontrar respuestas, las nuestras nos están esperando hasta que las entendamos, cuando sucede un momento que yo llamaría “wao”. Porque cada vez que uno reconoce una enseñanza, soltamos tanta carga que ya no es necesaria, que esa liviandad, junto con la alegría de haber dado otro gran paso, nos llena mucho por dentro.

Algunos tendremos una pruebas de una forma, otros de diferente manera, unos antes, otros después, debemos estar alerta porque, aunque seamos conscientes de estas máximas espirituales, estas premisas vitales, cuando nos sale enfrente una prueba nueva, podemos volver a caer; si no prestamos atención podemos perder esta ventaja de saber lo que puede haber cada vez que se reciba una ofensa o golpe. También es importante no compararnos, ya que lo que para mí es fuerte para otros puede ser algo sencillo, lo que para alguien sea una prueba, a mí no me toque pasarla.

Cuando vemos los desafíos vitales como un escalón, como parte del motivo de estar aquí, la vida adquiere sentido y pierde fatalidad, logrando pintar nuestro día a día con los colores del corazón podrá haber días grises, pero estaremos seguros de que pronto volverá a salir el sol. Y seguimos avanzando.

Escritor