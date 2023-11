El silencio de los cañones y el susurro de las plumas

“Al viajero le corresponde una función especial: hacer visibles los mundos lejanos y cercanos [...] sacar a la luz, iluminar [...] todo aquello que era ignorado y que debía ser transformado [...] De esta manera, el viajero se encargó de enfrentar lo desconocido” (Codazzi, 1850, recogido por Rozo, 2001)

Ayacucho 1824, el último campo de batalla del proceso de independencia sudamericano torna de faz. La contienda ha concluido, mientras se atiende a los heridos y se hace el recuento de las bajas, la capitulación de las fuerzas del Rey ha sido firmada en una modesta vivienda aledaña a los improvisados hospitales de campaña. Silenciados los cañones, el susurro de las plumas de viajeros y cronistas decimonónicos empezarán su tarea de describir -y descubrir- para el mundo europeo las tierras de las jóvenes repúblicas de esta parte del continente.

Panamá y Perú no escaparán a esta riada de nuevos visitantes “interesados en reseñar, en su correspondencia, artículos de prensa, diarios de viaje o investigaciones académicas, la diversidad de entornos naturales o la increíble cantidad de recursos minerales y de nuevas especies de fauna y flora que proliferaban en las cordilleras, costas, valles y llanuras de estas tierras lejanas” (Peralta, 2022). Una audiencia ávida de lecturas sobre “lo exótico” y “lo pintoresco” de Latinoamérica aguarda impaciente las entregas semanales que los diarios del Viejo Continente publicaban desde los Pirineos hasta los Balcanes. Una nueva propuesta turística para “viajar con la ensoñación de la palabra” había nacido. Aunque imperfecta, estas “alforjas de viaje documentario” como describiría Peralta (2022) a los relatos de aquellos hombres del s. XIX, contenían su propia carga subjetiva (esquemas axiológicos, prejuicios mentales y estereotipos conductuales) que jugaba en detrimento o enriquecimiento de la narración publicada. Para González (2015) el “siglo XIX, se inaugura como ‘el gran siglo viajero’ donde el mundo necesitaba ser redescubierto y descrito con palabras e imágenes”. Una burguesía europea en proceso de consolidación así lo exigía.

En este conjunto de misivas o artículos varoniles, destacan progresivamente también “las que Mary Louise Pratt (1997) llamaba ‘exploradoras sociales’: mujeres reivindicadoras de causas sociales que llegan a América del Sur en el periodo posterior a la independencia, entre 1820 y 1840, y escriben relatos de viaje. Entre ellas, encontramos el caso de Flora Tristán en el Perú con ‘Peregrinaciones de una paria’ y María Graham Callcott en Chile con ‘Journal of a Residence in Chile during the year’” (Gonzalez, 2015).

Panamá y Perú comparten coincidencias al recibir a los viajeros ingleses Henry Lister Maw, marino que llegó en 1827 en el buque de la Armada Británica “Menai” y S.S. Hill, joven de acomodada posición que recorrió el litoral en 1858. El primero escribió “Journal of a passage from the Pacific to the Atlantic crossing the Andes in the Northern Provinces of Peru and descending the River Marañón” (1829), mientras que Hill publicó “Travels in Peru and Mexico" en 1860.

“Las imágenes dadas en los [diarios de] viajeros, se convierten en una fuente importante de datos del proceso de independencia, pues se muestran las tensiones en relación del cómo se piensa y se organiza política y administrativamente el Estado [latinoamericano]” (Blanco, 2021).

Setenta años después la divulgación de diarios de viaje será de doble vía cuando los latinoamericanos busquen descifrar lo europeo. “Cada viajero escribe su versión de París, Madrid, Roma; entre estos escritores tenemos a Rubén Darío, Enrique Gómez Carrillo, José Enrique Rodó, Aurelia Castillo y Juan José Tablada, entre otros” (Rubio, 2006 citado por González, 2015). Varios investigadores señalan la diferencia de contenido entre aquellos diarios europeos y los de los protagonistas citados; mientras que en los primeros se percibe un componente mercantil dentro de un conjunto de datos culturales, los segundos persiguen la comprensión de la sociedad europea. Ambos coinciden, sin embargo, en que son ejercicios intersubjetivos que contienen además de elementos simbólicos y representativos, el núcleo de la cultura a la que pertenecen (Blanco, 2021).

Parafraseando a González (2015) la narrativa de los viajeros en el continente latinoamericano ha tenido una importancia particular dentro de los procesos de construcción de la memoria y la identidad nacionales aportando elementos de narrativa ficcional que la historiografía actual repasa y revisa para describir bajo nuevos enfoques los imaginarios sobre los que se construyeron las sociedades sudamericanas después de alcanzada la victoria de Ayacucho en 1824.