¿Hipocresía y oportunismo?

En medio de la situación actual que vive nuestro país, causada por la forma como el gobierno de Laurentino Cortizo aprobó el contrato de concesión para la explotación minera de la empresa First Quantum, han aparecido una gran cantidad de oportunistas de todo tipo (políticos, candidatos, periodistas, empresarios, sindicalistas, etc.), que aprovechado la coyuntura actual (a pesar de no haber dicho nada en todos estos años que tiene esta empresa de estar explotando esta mina) para traer a la palestra pública sus propios intereses e ideas personales, que de otra forma no hubieran encontrando tracción ni resonancia pública, para mezclarlos con el sentimiento colectivo existente, aunque a veces estos intereses e ideas no tengan nada que ver con el tema minero.

El mejor ejemplo lo tenemos con el Canal de Panamá, el cual desde hace más de 10 años, primero en la figura de su exadministrador Jorge Quijano y ahora con Ricaurte Vásquez, han venido consistentemente advirtiendo de la necesidad de que la nación implemente soluciones de disponibilidad de agua, no solo para el consumo humano, sino también para garantizar la sostenibilidad de las operaciones de este Canal que en el año 2022 le entregó 2,500 millones de balboas a la nación y cuya reversión a Panamá le costó la vida a muchos panameños.

El problema del agua, que afecta no solo al Canal, sino a la mitad de la población de todo el país, requiere de una decisión de toda la nación y de toda la sociedad y no del Canal únicamente, ya que las únicas fuentes de agua disponibles para resolver el problema están fuera de la jurisdicción del Canal. Si esas fuentes hubieran estado dentro del Canal, la solución ya hubiera sido implementada, pero no es el caso.

A pesar de esta campaña sistemática del Canal para que los gobiernos en turno (Martinelli, Varela y Cortizo) y la sociedad en general, desde el referéndum del 2006 donde votaron a favor de la ampliación, tomaran una decisión sobre el tema, nadie ha hecho nada para solucionar este problema.

Sin embargo, vemos ahora a varios oportunistas que, mezclando el tema de la minera con la necesidad de agua para el Canal y el consumo humano, buscan aprovecharse de la situación, llegando a indicar inclusive que la mina afecta las operaciones del Canal, lo cual es totalmente falso, pues la mina está a no menos de 60 km de los límites de la cuenca actual del Canal.

La única forma en que la operación minera afecte la operación del Canal, es que se reviva la Ley 44 de 1999, misma ley que los que ahora dicen lo contrario, estuvieron de acuerdo en derogar y que le daba al Canal la cuenca occidental, que incluía parte del área donde ahora se desarrolla la actividad minera.

Esos hipócritas que critican y desinforman y que derogaron la Ley 44 deberían estar ahora es proponiendo nuevos límites más amplios para la cuenca del Canal, de forma que el Canal pueda resolver el tema de agua y garantizar la protección de la zona, lamentablemente la mina ya existe, así que ahora es muy tarde (luego de más de 17 años de silencio de esos mismos hipócritas) para incluir el área de la mina en esa cuenca. Al final es hipocresía y oportunismo de los mismos de siempre.

Ojalá la sociedad se levantara con la misma vehemencia para procurar una solución no solo al problema del agua, sino también al tema del seguro social, la salud en general, la corrupción y la educación.

Periodista y abogada