¿Por qué el ajedrez en los colegios?

El ajedrez en los colegios se está volviendo cada vez más necesario, por razones educativas, pedagógicas y académicas. Otra poderosa razón es que es un buen atractivo social para los niños, pues se crean esos enlaces fundamentales que en la infancia influyen decisivamente en el desarrollo personal de los mismos. Otra gran razón y que se puede comprobar es la felicidad que causa a los pequeños, pues es un deporte demostradamente divertido.

Pero más allá de los beneficios que brinda, también podemos extraer lo competitivo que es. Un deporte en el que no influyen agentes externos y en el que por ejemplo; una falta no se puede fingir, eso da lugar al cultivo perfecto para la competencia entre los alumnos, pues el factor suerte es totalmente nulo. Enseña desde una edad muy temprana lo importante que es competir, destacar sobre el resto y ser excepcional, como en todo deporte, obviamente triunfar no es fácil y sólo lo logran los mejores y los que más se esfuerzan, pero es precisamente por eso que es directamente funcional a la educación pues esta misma debería estar estrechamente ligada a la competencia.

Tan importante es competir en la vida, que no es un secreto que los profesionales pueden llegar a tener más y mejores oportunidades laborales cuando han destacado en sus estudios con notas excelentes. El ajedrez está enseñando la importancia del cambio también, como por ejemplo algunas aperturas que antes se consideraban buenas y hoy en día pueden ser refutadas, algo que también hemos visto en la ciencia constantemente a medida que avanzamos como civilización. El cambio en la educación es tan necesario como introducir el ajedrez como materia curricular en el programa académico.

Pero entonces, ¿Cómo es que el ajedrez nos enseña la importancia del cambio? Bueno, algo que hay que tener muy en cuenta es que para cambiar algo hay que estudiarlo primero, una vez que se estudia, se busca una solución, luego se somete a prueba, al igual como se hace en el método científico, la estadística es sumamente importante, porque como dicen por ahí “con datos se acaba el relato”. Una vez empiezan a llegar los resultados se extraen las conclusiones e ideas principales del trabajo realizado, para entonces poder dar un diagnóstico a un determinado porcentaje (obviamente mayoritario) de precisión. El nivel de precisión del cálculo hecho pasará a formar parte de la teoría, algo que en ajedrez es fundamental como en matemáticas o física.

Hacer este ejercicio constantemente sobre un tablero ayudará a desarrollar al alumno la suspicacia necesaria para emplearla en cualquier área de su trabajo en el futuro.

Hoy en día los profesionales en las empresas están más y mejor valorados por la actitud que por el conocimiento, y esto tampoco es un secreto, ya que incluso hay empresas que contratan personal sin un título universitario, pero con buena formación empírica y autodidacta; como sucede por ejemplo en áreas como programación e inteligencia artificial, áreas donde el ajedrez ha aportado importantes avances. En fin, podemos concluir que si el ajedrez nos aporta tanto y nos entrega actitudes y aptitudes que nos serán de mucha utilidad en la carrera profesional ¿Acaso no debería ya formar parte del programa curricular de educación a nivel mundial?

Director de proyectos