Conflictos de interés en la industria alimentaria

Los conflictos de interés abundan en muchas industrias y son asuntos muy sensitivos que se deben explicar. Porque no todos los científicos son transparentes ni todos los empresarios causan daño.

En el caso de la industria alimentaria, es muy cierto que los estudios patrocinados por las empresas invariablemente producen resultados que confirman los beneficios o la falta de daño de los productos del patrocinador. Igualmente, las declaraciones de estos estudios en su mayoría establecen que el patrocinador no tuvo ningún papel en su diseño, realización, interpretación, redacción o publicación, cuando sabemos por la historia de las tabacaleras, farmacéuticas y embotelladoras de sodas que la realidad es otra.

Por ejemplo, a partir de un examen profundo de miles de documentos de las décadas de 1950 y 1960, existen pruebas convincentes e irrefutables de que los azucareros no solo pagaron, sino que también iniciaron e influyeron en la investigación expresamente para exonerar al azúcar como un factor de riesgo importante para la enfermedad coronaria. En los Estados Unidos, el gremio que consolida la industria del azúcar, la Asociación del Azúcar, prefirió que los científicos y las autoridades responsables de formular políticas se centraran en el papel de la grasa y el colesterol en la dieta. La Asociación del Azúcar pagó el equivalente a más de $48 mil a tres profesores de nutrición de Harvard, para publicar un estudio que refutaría la evidencia que relaciona los azúcares con la cardiopatía coronaria.

El estudio apareció en el New England Journal of Medicine en 1967. Sus autores reconocieron el apoyo de la Fundación de Nutrición financiada por la industria, pero no mencionaron la financiación específica por parte de la Asociación del Azúcar. El artículo demuestra una estrecha correlación entre el “consumo” de azúcar y grasa y la mortalidad en 14 países (McGandyRB,HegstedDM,StareFJ.Dietaryfats, carbohydrates and atherosclerotic vascular disease. N Engl J Med. 1967;277 (4):186-192).

La publicación deja pocas dudas de que la intención del estudio financiado por la industria era llegar a una conclusión inevitable. Los investigadores sabían lo que esperaba el patrocinador y lo produjeron. No se sabe si lo hicieron de forma deliberada, inconsciente o porque realmente creían que las grasas saturadas eran la mayor amenaza. Pero nadie supone que la ciencia funcione de esta manera. La publicación hace que este estudio parezca más sobre relaciones públicas que sobre ciencia.

Este incidente de hace más de 60 años puede parecer historia antigua, pero es bastante relevante, sobre todo porque responde algunas preguntas relacionadas con nuestra realidad actual. ¿Es realmente cierto que las empresas de alimentos se propusieron deliberadamente manipular la investigación a su favor? Sí, lo es, y la práctica continúa. En 2015, el New York Times obtuvo correos electrónicos que revelaban las estrechas relaciones de Coca-Cola con investigadores patrocinados que realizaban estudios destinados a minimizar los efectos de las bebidas azucaradas en la obesidad. Incluso más recientemente, Associated Press obtuvo correos electrónicos que mostraban cómo un gremio industrial financió e influyó en estudios para demostrar que los niños que comen dulces tienen pesos corporales más saludables que los que no los comen. Los resultados de tales estudios tienen implicaciones obvias para la salud pública.

Por esta razón, es de interés más que académico averiguar cuándo las empresas de alimentos comenzaron a financiar la investigación con fines de relaciones públicas. Fred Stare, entonces presidente del departamento de nutrición de Harvard y autor principal del estudio de 1967, comenzó a solicitar donaciones de empresas de alimentos a principios de la década de 1940.

Como dijo George Santayana en 1905 en su ensayo “Reason of Common Sense”: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Hoy en día, es casi imposible mantenerse al día con la cantidad de compañías de alimentos que patrocinan investigaciones y publican estudios, desde los fabricantes de los alimentos, bebidas y suplementos más procesados hasta los productores de lácteos, carnes, frutas y nueces, que generalmente arrojan resultados favorables para los intereses del patrocinador. El patrocinio por parte de la industria de alimentos, ya sea intencionalmente manipulador o no, socava la confianza pública en la ciencia de la nutrición, contribuye a la confusión pública sobre qué comer y compromete las Guías Alimentarias de maneras que no son en el mejor interés de salud pública.

Así las cosas, la población y las autoridades están obligadas a revisar los resultados de los estudios financiados por la industria, cualquiera que sea, y mostrar escepticismo cada vez que son publicados y divulgados. La salud pública y el bienestar general de la población merecen toda la transparencia que se le pueda imprimir a este asunto.

Empresario, consultor de nutrición y asesor de salud pública