Kissinger y sus huellas en la historia

A finales de la tarde de miércoles pasado se anunció la muerte de Henry Kissinger. La Agencia Reuters informó que: “Henry Kissinger, el diplomático estadounidense dominante de la era de la Guerra Fría que ayudó a Washington a abrirse a China, forjar acuerdos de control de armas con la Unión Soviética y poner fin a la guerra de Vietnam, pero que fue vilipendiado por críticos por sus derechos humanos, murió a la edad de 100 años”. (La traducción es de este servidor).

En mi columna titulada: ¿Cómo quieren ser recordados?, resalté una frase del poeta Colombiano José Eusebio Caro: “El hombre es una lámpara apagada; toda su luz se la dará la muerte”. Kissinger fue una figura muy polémica a nivel mundial y a lo interno de los Estados Unidos. Pero no hay duda de que fue una figura influyente a nivel mundial por más de siete décadas.

Su último libro, Leadership: Six studies in World Strategy (Liderazgo: Seis estudios en liderazgo mundial), se publicó el 22 de abril del 2022. En la obra analiza las estrategias de: Konrad Adenauer: The Strategy of Humility, a Charles de Gaulle; The Strategy of Will, a Richard Nixon; The Strategy of Equilibrium, a Anwar Sadat; The Strategy of Transcendence, a Lee Kuan Yew; The Strategy of Excellence y a Margaret Thatcher; The Strategy of Conviction. Seguramente hay otras obras inéditas que vendrán más adelante sobre su pensamiento y filosofía del acontecer mundial.

Para los que tienen corta memoria o ningún interés en nuestra historia, les recuerdo que Kissinger firmó en la ciudad de Panamá el 7 de febrero de 1974 el “Acuerdo Tack-Kissinger”, una lista de principios que denotaban con claridad “Las causas del conflicto” entre los Estados Unidos y Panamá y que fueron formuladas por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Tack.

La firma del acuerdo serviría de base para la discusión y negociación sobre los cuales ambos países llegarían a un nuevo convenio.

En un mensaje en la red social X, Ron Kampeas, jefe del Buró en Washington D.C. de The Jewish Telegraphic Agency, como anécdota por la muerte de Kissinger relató que cuando trabajaba para la Associated Press “Cada 6 meses enviarían reporteros a los Archivos Nacionales en College Park para buscar en una sala llena de documentos recién desclasificados para ver si algo de hace 30 años fuera de interés periodístico. Hice uno de esos viajes en 2002. Literalmente, tenías que buscar cajas al azar y esperar que apareciera algo. Encontré transcripciones de reuniones que Nixon y Kissinger tuvieron con líderes extranjeros: notas que Kissinger u otros participantes en las reuniones tomarían. Lo que me llamó la atención fue lo mucho que, de cerca, eran “bullies” [como se escribió en inglés]. Dejaron claro a sus supuestos 'pares internacionales' que eran los grandes y que sería mejor que se apartaran de su camino. Así que escribí la historia de esa manera”. Escribió Kampeas.

También escribió: “Enterrada en lo más profundo estaba esta frase: 'En su reunión con Heath, Nixon... se jacta de que Brasil, aliado de Estados Unidos, manipuló las elecciones en Uruguay'. A la mañana siguiente recibí una llamada frenética del Archivo de Seguridad Nacional de GWU. ¿Podría por favor compartir ese documento sobre Uruguay? Dije seguro. La persona que llamó explicó, su firma está en las portadas de toda Sudamérica, lo sabe, ¿verdad? No sabía eso. Pensé que seguramente se debe saber que Estados Unidos manipuló las elecciones en Uruguay a principios de los años 1970. La gente sospechaba, pero nunca hubo una prueba irrefutable... hasta que apareció en una hoja mecanografiada de hace décadas en el Archivo Nacional”.

De lo relatado me interesa resaltar el valor de la preservación documental de las actividades de funcionarios públicos, en particular si actúan a nombre de los estados es importante para poder entender el tiempo que se vive y las repercusiones a futuro. Desafortunadamente en Panamá no hay ese nivel de compromiso histórico y hay quienes atentan contra esa obligación nacional en todas las instituciones. Lo íntimo de las ejecutorias hará más comprensible la historia.

Ante los recientes acontecimientos en Panamá en el marco de las evidentes señales de corrupción y aunque no se documente con rigor histórico la participación de los actores, en particular los servidores públicos elegidos o nombrados de alto nivel, sus lámparas han sido encendidas lo suficiente para resaltar sus huellas en la historia. Así serán recordados.

Comunicador