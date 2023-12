Escuelas prácticas, mentes brillantes

Una de las muchas preguntas que surgen luego de conocer acerca de los pésimos resultados de las pruebas PISA es, ¿para qué sirven las matemáticas? Como alguien que estudió matemáticas por muchos años, tuve la oportunidad de observar y entender la importancia de las matemáticas en todos los aspectos de la vida, desde su aplicación en las ciencias puras hasta su utilización en las ciencias sociales y políticas.

Cuando fui estudiante del Colegio Javier en los años 60 y luego en la universidad en los 70, las matemáticas era una de mis asignaturas favoritas. Recuerdo vívidamente las sumas y restas, la resolución de problemas y el cálculo de números. Incluso, cuando la maestra o el profesor dejaban una “potencia” como medida disciplinaria, me divertía multiplicar hasta la trigésima potencia. Incluso me encantaba llevarme problemas matemáticos a casa para ver si mis hermanos mayores podían resolverlos. Era entretenido.

Pero ahora los niños son expuestos a las matemáticas de una forma rígida y sin sentido práctico que hace que los estudiantes se ahuyenten y asusten de las matemáticas. Sencillamente, falta un método práctico que les enseñe cómo funcionan y para qué sirven.

Yo no hablé hasta los cuatro años y cuando lo hice no podía pronunciar la r. Sin embargo, mi mamá decía que a esa edad ya hacía algunos cálculos matemáticos. Por lo visto, el mundo no vino a mí a través de la sintaxis y la gramática; llegó a través de números, fórmulas, fracciones y ecuaciones.

La realidad es que algunas personas piensan mejor en términos de números, patrones, secuencias y abstracciones. De allí tal vez viene mi pasión por los electrones, átomos y moléculas. Otros ven el mundo en forma de lenguaje, imágenes y vibraciones. Y así encontramos músicos, programadores informáticos y diseñadores gráficos. Yo soy malísimo, casi un inútil, para arreglar, armar, coser o hacer cosas con las manos, pero soy bueno en álgebra o en cosas que se basan completamente en la abstracción y no proporcionan nada para visualizar. Las matemáticas que aprendí en los primeros grados de escuela tenía sentido porque podía relacionarla con cosas del mundo real; esas clases eran importantes para mí.

Pero hay diferentes tipos de matemáticas, diferentes tipos de estudiantes y diferentes tipos de aplicaciones del mundo real. La cuestión es identificar qué necesitan los estudiantes en el futuro de sus carreras. Expertos en educación han reconocido que las matemáticas se han convertido en una enorme roca en el camino de muchos estudiantes que no disfrutan los números. En un artículo titulado "El lamento de un matemático", Paul Lockhart criticó el enfoque moderno de la enseñanza de las matemáticas, en la escuela secundaria, comenzando con álgebra y avanzando en la cadena con geometría, trigonometría y cálculo. Y escribe: "Si tuviera que diseñar un mecanismo con el propósito de destruir la curiosidad natural de un niño y el amor por la creación de patrones, no podría hacer un mejor trabajo como el que se está haciendo actualmente con la educación matemática contemporánea”.

El aburrimiento, la inapetencia y el descontento que se apodera de la mayoría de estudiantes con el aprendizaje de las matemáticas, refleja la causa del por qué los estudiantes están fracasando en las pruebas donde participan. En Panamá, menos del 15% de los estudiantes graduandos de secundaria puede hacer los cálculos necesarios para comenzar la universidad. Y lo peor es que, cuantos más estudiantes reprueban matemáticas, más matemáticas les lanzan y menos aprenden. Por supuesto, algo malo está pasando pero nadie cae en cuenta que es por la falta de lógica y método en la enseñanza de las matemáticas en los últimos tiempos.

Por todas las batallas que libré en el Colegio Javier, estoy agradecido por la educación que recibí en matemáticas. El éxito involucró esfuerzo un año tras otro. Nada llegó fácil. Primero, el arduo trabajo de aprender a hablar y luego a leer. Y después estar en un ambiente súper competitivo, que hacía que todo fuera más difícil. Y cuando me di cuenta que pensaba en números, tuve la oportunidad de aprender matemáticas con buenos profesores.

No hay dos personas que tengan la misma inteligencia, ni siquiera los gemelos idénticos. Y, sin embargo, persistimos en probar y enseñar a las personas de la misma manera. No necesitamos que los estudiantes sean mejores en álgebra, per se. Necesitamos estudiantes que aprendan a adquirir el conocimiento para construir puentes, producir alimentos saludables, generar energía limpia, desarrollar robótica, prevenir enfermedades y contribuir a la economía familiar. Necesitamos niños que crezcan con imaginación para inventar las soluciones a los problemas de la vida corriente. Porque cuando la escuela les falla a ellos, nos falla a todos.

El autor es empresario (y matemático)