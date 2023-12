Plan de cierre minero Panamá, 2023

Hace exactamente dos años, se empezó a hablar con mayor énfasis el tema de la minería en Panamá, y me llamo mucho la atención cómo venían hablando en las redes sociales y algunos medios de comunicación el tema del Plan de Cierre Minero, especialmente por todo lo que se estaba comentando por el Proyecto Cobre Panamá, desarrollándose en la Provincia de Colón, especialmente en el distrito de Donoso.

A raíz de esos comentarios el 10 de abril del 2022, escribo mi primer artículo de prensa, precisamente sobre el tema Plan de Cierre Minero, el cual cobra vigencia nuevamente ahora a finales del 2023. Pero el tema no es que se hable de esto dos años después, sino que sigo escuchando como todavía las autoridades por una parte, no salen a explicar que es esto, cuanto cuesta y como se hace, y algunos grupos por otro lado que no aceptan que se les diga que esto es un plan, que primero que todo debe ser planificado, que segundo se debe llevar por etapas y desde que comienza el proyecto, que no termina cuando se deja de extraer material, sino que se necesitan muchos años más para su cierre definitivo, que adicional necesita de un post cierre y para todo esto un presupuesto extremadamente alto. Por eso ahora que surge otra vez el tema públicamente, me hace reflexionar y ver la necesidad de repetir lo que escribí hace dos años atrás, lo cual por ser un tema recurrente en el sector minero, no pierde vigencia y el cual les comparto nuevamente.

¿Qué es un Plan de Cierre Minero?, ¿Se contemplan los Planes de Cierre en los proyectos Mineros en Panamá? Son las preguntas que se están haciendo, ahora que el tema minero se encuentra en la mente de la sociedad. Algo que veo con satisfacción, ya que es bueno aclarar nuevamente ciertas dudas en materia minera, sobre todo en Panamá.

Si es verdad la minería en Panamá, no es nada nuevo, el tema del cierre de una mina si es algo nuevo para la ciudadanía y lo han dejado en el tapete, algunos activistas ambientales y periodistas que han señalado que no existe el Plan de Cierre Minero como tal.

Primero que todo, el Plan de Cierre de Mina, debe ser dinámico y no es una actividad final como muchos creen, el mismo contempla varios pasos que deben ser ejecutados a medida que la empresa va avanzando en el desarrollo del proyecto, principalmente en áreas que ya se han intervenido. Es en ese momento donde un grupo de profesionales y en algunos casos empresas especializadas en cierres de minas, entran para cerrar parcial o permanentemente las operaciones mineras del área. Esto lo tienen que hacer los que saben, los gobiernos no se meten en esto, para eso están los especialistas.

Los pasos a seguir en todo cierre minero, pueden ser diferente en cada proyecto, pero la realidad es que todo proyecto minero debe contemplar desde su planificación, la metodología y el presupuesto para ejecutarlo.

Un Plan de Cierre Minero, que también se denomina; Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, el cual debe contemplar: Un plan de cierre progresivo de las instalaciones, un cierre temporal en caso de que sea necesario continuar con ciertas labores y posterior a todo esto un cierre total y definitivo del área. Estos planes, se mencionan en el Estudio de Impacto Ambiental, como Plan de Cierre Inicial, pero deben ser adecuados a medida que el proyecto avanza en su operación.

En general el cierre de una mina puede durar años de considerarse necesarios y dependerá del tamaño de la faena realizada. El cierre se planificará desde el inicio de las actividades mineras, con el objeto de evitar pasivos ambientales. Cabe destacar que el mismo se va adecuando año tras año, de acuerdo al avance del proyecto.

Ahora bien, ¿Los proyectos mineros en Panamá, contemplan un Plan de Cierre Minero?, la respuesta es, Sí. ¿Por qué?, lo contemplan no solo, porque es una actividad inmersa en todo proyecto de esta índole, sino porque las legislaciones actuales, las entidades de financiamiento y las comunidades lo exigen.

Al planificar un proyecto minero, no solo debe cumplir con la legislación panameña, sino con toda normativa internacional que exista sobre la materia. En nuestro país, el proyecto de Cobre Panamá, por ser el proyecto minero más grande de Panamá, ya muestra evidencias de que ha iniciado su Plan de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, como es el caso del cierre de instalaciones de su etapa de construcción, revegetación de laderas en carreteras de penetración, ejecución de su plan de manejo de fauna y flora y la introducción de especies nativas a las áreas ya intervenidas, entre otros.