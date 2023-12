La ética en la lucha contra la corrupción

El pasado 9 de diciembre se celebró el Día Internacional contra la Corrupción, fecha aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2003 mediante la Resolución 58, que busca aumentar la sensibilización, reforzando las buenas prácticas, previniendo y combatiendo la corrupción.

Sería muy importante cuestionarnos, si se ha logrado el objetivo de combatir este fenómeno, del que nuestro país no escapa. Consideramos que al reforzarse ética, mitigamos y prevenimos este mal, que cada día va en aumento y genera la desconfianza y la falta de tolerancia por parte de la ciudadanía en la gestión pública.

¿Qué es ética? No es más que el estudio del bien y el mal. Aristóteles fue el fundador del término, utilizado no sólo en el sentido de costumbre, de modo de ser, de actuar, sino de una condición humana permanente para hacer lo bueno, preferencia que se obtiene como evolución natural, al reflexionar sobre los valores individuales, sociales y la licitud, de los actos humanos.

Aunque en la historia de la civilización han evolucionado muchas condiciones y conceptos, existen principios y valores que no deben vulnerarse, pues constituyen elementos esenciales de las relaciones humanas, lo que nos lleva a que, independientemente de leyes y reglamentos que sancionan a quienes voluntariamente no cumplen con la responsabilidad social y nos comprometen a todos en una ética que le da sentido a lo público, para llegar al bien común.

La corrupción se ha situado desde los albores de la civilización, muy especialmente cuando el hombre se agrupa, de forma inteligente y sistemáticamente, pasando de nómadas, a ciudades, dando lugar a múltiples formas de organización social, política y económica, lo que le permite al ser humano no solo comer, vestir y subsistir, sino también satisfacer legítimas aspiraciones, tales como el éxito y la bonanza económica.

De estas naturales aspiraciones, difíciles de alcanzar por todos, nace la competencia por recursos económicos, poder y posición social, que los propios grupos humanos reglamentan a través de sus gobiernos, para evitar guerras, dominaciones mediante los mercados, la política y las discordias que, en ocasiones, se generan entre individuos y grupos.

Los humanos compartimos muchos aspectos de nuestra vida en común y en nuestro interactuar en la sociedad, nos encontramos con este fenómeno que, últimamente y tal vez en una pretensión de justificarlo, se ha venido presentando como una predisposición o susceptibilidad genética, la realidad es que la corrupción no es consustancial a nuestro ser, es realizada con conocimiento y voluntad; es decir que, habiendo tenido la capacidad de elegir, nos decidimos por no cumplir con una exigencia ética fundamental para el logro del bien común: la honestidad, lo que da paso a un fuerte individualismo, en el que lo más importante son las conveniencias económicas y políticas donde el predominio de nuestra satisfacción personal, sin importar cómo, sobre los derechos de la colectividad.

El uso indebido, la malversación de fondos públicos, afectan a las mismas instituciones que están a cargo de proteger a los ciudadanos, asegurar la vigencia del estado de derecho y preservar la paz, privándolas de los recursos que necesitan para cumplir ese mandato. Las organizaciones suelen contar con la complicidad de funcionarios, autoridades de aplicación de la ley, fiscales, jueces y políticos corruptos, lo que les permite alcanzar sus objetivos y actuar con impunidad.

Alejados de la búsqueda de una mejor sociedad, recurriendo a prácticas y actitudes indecorosas, para justificar frases casuísticas panameñas del conocido “qué hay pa’ mi”, “no sirvo… si no me sirvo” y “el juega vivo” de hacer lo incorrecto cuando “nadie me ve”, será una mala práctica que nos acostumbramos a ver como normal y, es que es normal alcanzar puestos de poder para servirse de la cosa pública, en perjuicio de la economía y se dice: “es qué… si él puede yo puedo”.

Y cuando se descubren los escándalos de corrupción, sea normal decir “esos casos no quedan en nada”, porque logran evadir la justicia con el dinero de la cosa pública, tenemos la valentía de decir: “es culpa de un gobierno en particular, o sería culpa de todos los que vivimos en sociedad”, que miramos como bueno el hecho que otro ser humano haga lo incorrecto, pero yo lo imito, lo sigo y aspiro ser como él.

Todos en sociedad somos responsables de que no se den malas prácticas y de reforzar la ética, tenemos la obligación de cambiar la percepción, luchar contra este flagelo que impacta directamente a los pobres y representa un obstáculo al crecimiento económico, desarrollo social.

La autora es abogada especialista en derecho penal.