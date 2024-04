Análisis jurídico y político de la situación actual en Haití

Los actores políticos haitianos, la Caricom frente al estado de derecho.fundamentalmente, el estado de derecho significa que las autoridades públicas deben desempeñar sus funciones de acuerdo con las directrices definidas por un conjunto de normas jurídicas. Este es el fundamento mismo de la legalidad administrativa o estado de derecho.

En este contexto, la maniobra política de los actores políticos de la Caricom y de Haití para mantener un Consejo Presidencial en Haití es delicada porque es inconstitucional, aunque no tenga base jurídica.

¿Qué dice la Constitución haitiana al respeto?

La Constitución haitiana de 29 de marzo de 1987 es clara a este respecto. El artículo 149 establece:

“En caso de vacante de la Presidencia de la República por cualquier motivo, el presidente del Tribunal de Casación de la República o, en su defecto, el vicepresidente de dicho Tribunal o, en su defecto, el magistrado más antiguo y así sucesivamente por orden de antigüedad, será investido temporalmente de la Presidencia de la República por la Asamblea Nacional debidamente convocada por el primer ministro. La votación para la elección del nuevo presidente para un nuevo mandato de cinco (5) años tendrá lugar en un plazo mínimo de cuarenta y cinco (45) días y máximo de noventa (90) días a partir de la vacante, de conformidad con la Constitución y la ley electoral”.

Bastaría con remitirse a la jerarquía normativa de Kelsen. E incluso entonces, estaríamos muy lejos de mantener tal Consejo, porque es una cuestión de principio que, en tal situación, la referencia fundamental de esta jerarquía es, en primer lugar, la Constitución.

De ahí la necesidad de remitirse al espíritu del artículo 149 de la Constitución haitiana si queremos mantenernos dentro del marco legal. La República ya lo ha experimentado en dos ocasiones, y las elecciones más creíbles en Haití fueron organizadas por los presidentes del Tribunal de Casación (Sra. Ertha Pascal Trouillot 13 de marzo de 1990 - 7 de febrero de 1991) y Sr. Boniface Alexandre (2004-2006).

Sobre la base de lo impuesto por los legisladores de esta Constitución, como defensor de las normas, defensor de la aplicación de la ley, insto a las partes a acercarse a la legalidad para dar alguna forma de legitimidad a la decisión de mantener un presidente en el palacio nacional de la República de Haití. Esta decisión no sólo evitará la imposición de un Consejo Presidencial arbitrario al margen de la ley, sino que también garantizará que no se pierda tiempo mientras la situación sigue degenerando. Huelga decir que no se puede tomar un planteamiento inconstitucional y convertirlo en constitucional. Si se tratara de un vacío constitucional, cualquier profesional del derecho que se precie sabría qué hacer en un caso así.

Es triste ver a la clase política haitiana dar un paso así. No es una sorpresa para nadie, pero demuestra una vez más la incompetencia, inmadurez e imprudencia de la élite política del país. Sin embargo, la Comunidad del Caribe y esta parte de la comunidad internacional, si realmente quieren ayudar, si están a favor del Estado de Derecho, deberían aconsejar a los actores que se remitan a la Constitución y a las normas jurídicas que protegen a los ciudadanos contra las formas arbitrarias de poder. De lo contrario, el resultado sería un Estado caótico o anárquico en el que las leyes no existen o no se respetan, aplican u observan.

La situación descrita no carece de consecuencias: es un círculo vicioso, una espiral de incumplimiento de las normas. La gran pregunta es: ¿quién va a nombrar este consejo, que no está previsto por las normas republicanas? Si piensa que el Consejo de ministros tiene poder para tomar una decisión así, está muy equivocada. Sería como si los directores generales se reunieran para nombrar a un ministro. Eso es lo que puede ocurrir cuando se actúa al margen de la ley. Cada nuevo paso contradirá las normas preestablecidas. Será un lío político si los actores siguen esta espiral, porque este consejo no podrá tomar decisiones en nombre de los haitianos, por falta de legitimidad. Si el Consejo Presidencial llega a tomar decisiones que comprometan al país con convenciones, acuerdos o tratados internacionales, esto no tendrá ningún efecto en el derecho haitiano.

Por otra parte, si se elige a un miembro del Tribunal de Casación, como exige la Constitución haitiana, ese presidente será legítimo y nadie tendrá base jurídica para impugnar su nombramiento y su firma para obligar al país. Con este texto, he querido recordar a los lectores, y en particular a los actores políticos, de la situación en Haití, que ninguna sociedad moderna puede avanzar si no actúa conforme a la ley. Para concluir, me gustaría hacer la observación jurídica de que este Este Consejo Presidencial sólo agravará la crisis en Haití, y su decisión podría ser anulada incluso por el Tribunal más bajo de la jerarquía judicial haitiana, y eso sería justicia. ¡Cuidado!

El autor es abogado y gestor de proyectos