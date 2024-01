Aumento de salario mínimo para combatir desigualdad y corrupción

La corrupción en Panamá es cuestión de supervivencia. Un país que no ha podido mejorar el índice de percepción de corrupción anual de Transparencia Internacional en el último lustro envía señales decepcionantes muy fuertes, la puntuación promedio del mundo es 43 (en una escala de 0 a 100, donde 0 es muy corrupto y 100 es libre de corrupción) y la de Panamá no ha podido escalar de 36

Robert J. Shiller, premio Nobel de economía, sostiene que la «desigualdad de hoy podría fácilmente convertirse en una catástrofe para mañana». Una alarma con la que coincide Nick Janauer, un rico empresario norteamericano, quien sostiene que, si bien alguna desigualdad es necesaria para el funcionamiento de una economía capitalista, el grado actual de riqueza está convirtiendo la sociedad gringa en una semejante a la feudal. «Ninguna sociedad puede tolerar este nivel de crecimiento de la desigualdad. De hecho, no hay ejemplo en la historia de la humanidad de que se haya acumulado una riqueza semejante y no haya aparecido las horcas de la rebeldía. Mostradme una sociedad muy desigual y os mostraré un estado policial/militar: o una insurrección. No hay ejemplos en sentido contrario.

Un estudio realizado conjuntamente por la OECD, la OIT y el Banco mundial concluye que la productividad ha crecido en más de un 15% entre 1999 y 2013, mientras que la participación del trabajo en la riqueza producida ha descendido en todas las economías avanzadas entre 1970 y 2013.

Una de las causas fundamentales del aumento de la desigualdad ha sido el retroceso experimentado por esa parte mayoritaria de la sociedad que son los trabajadores, tanto con respecto a las condiciones en que ejercen su actividad como en la remuneración. La interpretación tópica de este retroceso como «una consecuencia de la tecnología y la globalización» resulta tramposa, porque oculta los aspectos políticos del problema.

El profesor de economía de Berkeley, David Card, ganó el premio nobel de economía en el 2021 por haber “reformado completamente el trabajo empírico en las ciencias económicas”. El canadiense Card, especialista en economía laboral y junto al profesor de economía de Princeton Alan Krueguer en la década de los noventa dieron un giro de 360 grados a algunos de los dogmas de la ciencia económica.

La economía ortodoxa rechazó siempre la conveniencia de aumentar los salarios mínimos porque encarecía el precio del trabajo y llevaba inexorablemente a una disminución de la demanda de este factor, sin embargo; las investigaciones de Card y Krueger contribuyeron de forma decisiva a generalizar una nueva forma de razonar y puso contra las cuerdas a la hipótesis de mercados y de que pudiera hablarse de la «ley de demandas».

En 1994, David Card y Alan Krueger publicaron en American Economic Review, que los hechos eran muy diferentes a lo previsto en la teoría, pues —utilizando datos reales— habían podido comprobar que el aumento de salario mínimo de Nueva Jersey no había provocado las pérdidas de empleo que supuestamente estaban asociadas a un aumento en el precio del factor trabajo. El hito más emblemático del artículo fue la llamada revolución de la credibilidad, que ha permitido a los economistas aborden los problemas de causa-efecto.

Las conclusiones del premio nobel de 2021 fueron que los aumentos moderados del salario mínimo tienen un efecto nulo o muy escaso en el empleo y en el 2012, Dickens, Manning y Butcher expusieron que el aumento del salario mínimo modifica el equilibrio general de la distribución salarial y, por tanto, todos los salarios suben. Otros hablan de «punto de referencia» de la percepción de equidad.

Panamá necesita un aumento moderado del salario mínimo para combatir la corrupción y la desigualdad.