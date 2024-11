Bocas del Toro y el TC 48 (I parte)

El miércoles 3 de noviembre de 1965, amanecía en Bocas del Toro, con mucho aguacero y el tiempo era malísimo. Ya desde las 4:30 am, los bocatoreños se preparaban para salir a ver el desfile y rendirle tributo a la Patria. Celebrábamos nuestra separación de Colombia.

A las 5:00 a.m., Elena Garay Sánchez, con 12 años en 1965, hoy con 71 años, era estudiante de la Escuela Primaria de Loma Partida. Recuerda que “ese día, como solía hacer mi padre, me dejó en la Escuela de Loma Partida, ubicada entre Bocatorito y Tierra Oscura. Estuvimos desde las 5:00 a.m hasta las 5:00 p.m., porque había un acto en la escuela por la celebración de las fiestas patrias. Los muchachos (eran cuatro estudiantes que se transportaban en cayuco desde Tierra Oscura a la Escuela de Loma Partida) trajeron la noticia de que habían escuchado una explosión y que vieron una bola de fuego que caía al mar, pero no se percataron de que era un avión. Escuchamos que un avión había caído al mar, por los lados de Buena Esperanza. De ahí venían para la fiesta escolar que teníamos fechada para el 3 de noviembre. Inmediatamente salió la gente a investigar qué había caído. Vimos los helicópteros gringos —los había visto pasar por los cielos de Colón—. Nunca más volví a escuchar del tema, hasta hoy que me lo mencionas”.

El avión era el TC 48 de la Fuerza Aérea Argentina, un avión Douglas C54, que despegó esa mañana del aeropuerto de Howard en la antigua Zona del Canal, donde iban a bordo 54 cadetes (53 argentinos y un peruano) en edad de 22 años aproximados, pertenecientes a la Escuela de Aviación Militar, Promoción XXXI, que ha pasado a la historia como “la promoción del Avión de los Cadetes”.

Primero despegó el T43 a las 06:43 hora panameña, mientras que el TC 48 despegó unos 6 minutos después, a las 06:49 horas. El TC 48, reportó su paso por un punto sobre el mar, llamado MIKE5, sin novedades, pero unos minutos después se reportó con fuego en un motor y que se hallaba en aguas de Bocas del Toro. Poco después reportó problemas en un segundo motor, que se había apagado sin motivo. La última comunicación del TC 48 fue con el T 43, indicando que “nos aprestamos a amerizar” y se cortó la comunicación. Desde el despegue, ambas aeronaves seguían la misma ruta y habían mantenido esporádicos contactos entre sí. Las condiciones meteorológicas para la primera parte de la ruta no eran las mejores. El pronóstico indicaba turbulencia severa, fuertes lluvias y visibilidad de muy limitada a cero. Su próxima parada era en El Salvador y su destino final sería California, Estados Unidos.

El embajador de Panamá en Argentina, José María Sánchez Borbón, se preparaba para un acto en la Embajada de Panamá en Buenos Aires, por las fiestas de Separación de Colombia. Mientras se desarrollaba el acto, recibió la noticia que el TC 48 había desaparecido sobre Bocas del Toro, provincia en la que había nacido. De allí se dirigió luego a la Escuela “República de Panamá” en la ciudad de Buenos Aires.

Tras la desaparición, una aeronave de reconocimiento de la USAF partió inmediatamente desde Howard y dio su paso por MIKE5 a las 09.20 horas (de Costa Rica). Otra aeronave partió de la base Howard a las 09.56 horas (de Costa Rica) y llegó a la vertical de puerto Limón a las 11.15 horas, para dirigirse nuevamente a MIKE5. En horas de la tarde se hicieron más búsquedas.

Al día siguiente cuarenta y ocho aviones de distintos países del mundo sobrevolaron el Golfo de Los Mosquitos buscando restos del TC 48. Inclusive dos buques de Guerra de la Armada de los EE.UU., que estaban en Jamaica, recibieron la orden de dirigirse a Bocas del Toro a buscar el TC 48. Eran el USS Hank y el USS Pierce, que en su esfuerzo por llegar lo antes posible a prestar auxilio, batieron un récord de mantenimiento de alta velocidad por más de 24 horas seguidas.

En los diarios panameños, entre el 3 y el 30 de noviembre de 1965, hay pocos registros del accidente como noticia local y muy pocas dadas por el Centro de Prensa del Comando Sur de los EE.UU. que dirigió y coordinó las operaciones de búsqueda y salvamento hasta que finalmente, el día 8 de noviembre, concluyeron que el TC 48 cayó en el mar y se suspendió su búsqueda, ya que se habían hallado numerosos restos flotantes que pertenecerían a la aeronave argentina. El 4 de noviembre, el T 43 regresó a Panamá incorporándose a la búsqueda del TC 48.