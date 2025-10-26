Derechos de las mujeres

La sociedad panameña está de luto. Los últimos casos que se han dado en el interior de nuestro país nos tienen además de consternados, profundamente dolidos y avergonzados del poco valor que algunos le dan a la vida de las que una vez fueron sus parejas. Mujeres a las cuales se les ha quitado sus derechos fundamentales consagrados en aquellas Declaraciones Universales por las que tantas lucharon por obtenerlos.

Eran mujeres jóvenes con muchos años por delante, con ilusiones y sueños por llevar a cabo. Incluso algunas de ellas con hijos que dejan en el desamparo total y sin el amor que solo una madre es capaz de darles. Cuál fue su “pecado” para merecer tan triste y amargo fin. ¿Decidir no seguir con una relación peligrosa y tóxica para ellas?

Es tiempo de educar a los varones para que dejen de lado ese machismo y orgullo, y ese carácter de propiedad que los lleva a cometer estas atrocidades. La educación del niño debe ser integral y la misma se debe comenzar en casa y complementarse en las escuelas. Las madres de varones debemos revisar nuestras enseñanzas, teniendo presente que la familia es la primera responsable de velar por la seguridad colectiva. Por eso, estoy muy de acuerdo con la iniciativa de la Escuela para Padres.

Los problemas de salud mental se hacen más evidentes y en crecimiento proporcional a la población. Solíamos decir que las personas de nuestro interior eran más confiables, sencillas y amables. Pero los recientes incidentes, se han dado precisamente en esa parte de la geografía panameña.

¿Qué está pasando entonces y cómo podemos contribuir a disminuir esta tendencia que este año ya alcanza cifras alarmantes? Creo que la sociedad entera debe estar dispuesta a apoyar a las mujeres que están siendo acosadas por sus parejas antes de que formen parte de las estadísticas.

Las penas deben ser mayores para quienes se atrevan a atentar contra la vida de las mujeres en manos de quien dice haberlas amado. Estos señores no tienen derecho por encima de la vida que truncaron. Debemos considerar que aquellos que afectan los derechos de otros, no se les deben considerar los suyos. Tomemos en consideración que no solo acaban con la vida de su pareja, dejan en orfandad a niños y padres que lloraran la partida de sus hijas hasta el final de las suyas. El daño psicológico y moral que causan a la familia es permanente e irreversible.

Las mujeres deben aprender a seleccionar mejor a aquellos hombres con quienes deciden compartir momentos. Decían las abuelas, cuando se les llevaba alguien a la casa ¿Ustedes saben que gallina puso ese huevo? Por favor investiguen con quien están saliendo. Busquen redes sociales, pregunten a sus amistades o familiares.

En una relación incipiente, debemos ponerle atención a las señales que nos pongan en alerta. El amor no debe ser ciego. Abran los ojos y protéjanse de aquellos que se venden bien pero que guardan traumas y oscuridad en sus pasados. Recuerden que no solo se mata a la mujer, también se mata en vida a sus padres y familia cercana.

En las reformas educativas tenemos que incluir materias relacionadas con la formación de los valores fundamentales del respeto a la vida propia y de los demás miembros de la sociedad. Hay que tener mayor inherencia en estos aspectos y no dejarlos solo a la formación de la casa. En la casa muchas cosas ocurren, padres ausentes, violencia doméstica, pobreza y hambre. Algunos de los que viven en esos hogares logran sobrepasar esas condiciones y salir adelante siendo buenas personas y ciudadanos. Pero hay otros que no lo logran y que desde pequeños dan muestras de la situación que atraviesan.

Un llamado a nuestros gobernantes a reformular políticas públicas para salvaguardar la vida de aquellas mujeres que recurren a las autoridades buscando protección. Ojo con las órdenes de alejamiento. No están funcionando. A las autoridades policivas, no esperen que suceda, actúen en prevención.

Señor presidente, estamos de acuerdo con que se dé cadena perpetua a estos criminales o en su defecto, pena de 50 años. A los diputados y especialmente a las diputadas, legislen por aquellas que no pueden alzar su voz. El castigo a aquellos varones que hoy tienen a un país de luto, por las mujeres a las que le arrebataron su derecho a vivir, debe ser permanente y ejemplar.