Día nacional del farmacéutico panameño: más responsabilidad, más exigencia y una evolución que no puede seguir postergándose

Panamá sí cuenta con escalafones laborales para farmacéuticos y técnicos en farmacia. Sin embargo, estos responden a una realidad profesional que ya no existe. Los escalafones actuales: Están desfasados frente a la complejidad del ejercicio farmacéutico moderno. No reconocen especialidades farmacéuticas. No distinguen niveles de complejidad según el área de desempeño. No reflejan el aumento real de la responsabilidad legal y técnica que hoy exige la normativa.El resultado es una brecha estructural: se exige más, se controla más y se sanciona más, pero no se reconoce ni se estructura económicamente ese mayor peso profesional. La complejidad importa y hoy no se reconoce. No es lo mismo ejercer: En una farmacia comunitaria o policlínica, que en un hospital de segundo o tercer nivel. Manejar medicamentos de uso ambulatorio, que medicamentos de alto riesgo, terapias complejas o biológicos. Cumplir funciones operativas básicas, que asumir responsabilidades clínicas, de gestión y de farmacovigilancia activa.Sin embargo, el sistema trata estas realidades como si fueran equivalentes, lo cual no es ni técnica ni gerencialmente sostenible. Farmacéuticos y técnicos: un equipo que la norma ya reconoce Panamá cuenta con técnicos en farmacia capacitados, cuya labor es fundamental. El técnico es, sin duda, la mano derecha del farmacéutico, y ambos trabajan de forma inseparable para garantizar la seguridad del medicamento.No obstante: No es lo mismo un técnico en una policlínica que uno en un hospital o en áreas de alta complejidad. Tampoco estas diferencias están reflejadas en los esquemas actuales de reconocimiento.La normativa ya reconoce que farmacéutico y técnico trabajan de la mano, pero el sistema no ha actualizado su estructura para reflejar esa realidad funcional y legal.