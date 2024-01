La reputación: ¿gestión profesional o de belleza?

En septiembre pasado tuvo lugar en Madrid la Reputation Week, una conferencia internacional organizada por La Universidad de Navarra y el think tank Corporate Excellence, centre for Reputation Leadership. En este foro, que reunió a profesionales y académicos expertos en la materia, se alcanzó un consenso sobre algunos conceptos básicos tales como qué es la reputación corporativa (sentimientos de admiración, respeto y confianza de los grupos de interés), cómo impacta en el negocio (a través de su influencia en los comportamientos de apoyo de estos grupos) y cómo se debe medir y gestionar. En su intervención, Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence, no sólo profundizó en estos temas esenciales, sino que expuso los requisitos para realizar la medición de la reputación de una empresa y disponer de KPIs, subrayando que en la actualidad sólo existen tres metodologías en el mercado que los cumplen. Nos sentimos orgullosos de que una de ellas sea nuestro modelo RepCore®.

El autor es cofundador y director de Reputation Lab

La abogacía en Panamá desempeña un papel crucial en la construcción y mantenimiento de un sistema jurídico sólido y equitativo. Con la integración de la inteligencia artificial mediante herramientas como ChatGTP, Bing Chat de Microsoft, Bard de Google, Llama de Facebook/meta, copy.ai entre otras, permite evolucionar el ejercicio de todas las profesiones jurídicas, incluyendo la abogacía en Panamá.

Estas Inteligencias desempeñarán un papel crucial en la automatización de tareas rutinarias, como la revisión de documentos legales, investigaciones jurídicas, transformación de textos, facilitación de análisis en vastas cantidades de información de manera eficiente. Así mismo, contribuirán a la gestión de casos, permitiendo optimización del tiempo y recursos, mejorando la eficiencia y la calidad de los servicios legales.

No obstante es crucial reconocer que, si bien estas herramientas pueden brindar eficiencia y apoyo, sin embargo es fundamental saber que no reemplazaran nuestra labor ya que no sustituyen el juicio humano y la interpretación contextual que son esenciales en el ámbito legal. La impresionante capacidad de los sistemas tecnológicos no puede ser considerada infalible. Por lo tanto, debemos abordar su implementación con cautela, transparencia y responsabilidad, asegurándonos de que su uso se realice de manera responsable y considerando las posibles limitaciones para evitar errores inadvertidos en nuestras actividades profesionales.