Factores clave para mejorar los carnavales de Capira

Soy ingeniero mecánico graduado de la Universidad Tecnológica de Panamá; trabajé ocho años para la Autoridad del Canal de Panamá hasta que llegó la pandemia; actualmente estoy desempleado y decidí invertir en dos puestos, uno de venta de licor y otro de comida en el Carnaval de Capira. Me puse detrás de un mostrador buscando generar ingresos tal como hicieron otras personas, no solo en Capira, sino a nivel nacional. Me fue como a la mayoría: mucha inversión, mucho trabajo y poca ganancia.

Todo negocio es un riesgo, estamos claros, pero si el Carnaval es la fiesta más importante del panameño y, en el caso de Capira, es bien concurrida, ¿por qué las ganancias no permean a todos por igual? Entendí que existen muchas variables que controlan los organizadores que impactan directa e indirectamente a los comerciantes en estos cuatro días de fiesta.

Competencia desleal. El pequeño comerciante tiene que competir con el número de cantinas que decida vender la tuna. Este año hubo un desfile interminable de cantinas. Además de las otras cantinas, tienes que competir contra los supermercados, bares y distribuidores que ya se encuentran en el lugar. Y si te asignan a un área seca, es decir, lejos de los carros cisterna, la venta es nula hasta que se digne pasar la reina con su comparsa.

Las salidas de las reinas. Si realmente nos interesa mejorar la logística del Carnaval capireño, eso incluye mejorar la salida de las reinas, tanto de día como de noche. No puede ser que en carnavales más grandes las reinas salgan a atender a su público desde las 10:00 a.m. y en Capira se tenga que esperar hasta las 2:00 p.m. para que estén listas esas muchachas. Una mala costumbre repetida por años y que tiene su repercusión en las ventas. Por ejemplo: si tienes una fonda y los culecos comienzan tarde, pero igualmente cierran a las 5:00 p.m., en ese corto tiempo, ¿a quién le venderás tu producto?

Entrada al área del carnaval. Las personas tienen que formar largas filas para poder entrar porque solo hay dos o tres policías para hacer el registro de entrada. Para los comerciantes, las tunas deberían gestionarles identificaciones especiales para tener acceso a los puestos de trabajo sin tener que hacer filas cada vez que salen y entran, ni inconvenientes con la policía por los insumos que necesiten llevar a su quiosco.

Estacionamientos, más espacios disponibles y seguros. El Municipio de Capira también podría colaborar con la habilitación de espacios para que los visitantes no demoren tanto tiempo en encontrar un lugar donde estacionar su vehículo y de forma segura. El Carnaval de Capira 2025 encontró las calles internas llenas de huecos profundos y acorraladas por maleza. Eso no habla de coordinación ni progreso.

Un carnaval no solo se mide por la cantidad de público o la belleza de sus carruajes, sino también por la capacidad de generar beneficios para la comunidad. Por tanto, estos factores deben ser atendidos por parte de los organizadores para que el Carnaval sea de todos y permee ganancias económicas a todos. Pero si solo les importa vender cada cantina, fonda o metro cuadrado que le corresponde a cada tuna y no les interesa tener una retroalimentación de las personas que invertimos, trabajamos y generamos empleos, ¿cuál es la meta que persigue el Carnaval de Capira?

Este es el momento oportuno para que los organizadores de las tunas del Carnaval de Capira rindan cuentas sobre los resultados de las fiestas carnestolendas al pueblo capireño y estén analizando qué puede hacerse mejor para 2026, con el fin de aprovechar que de Panamá Oeste, hoy por hoy, Capira es el destino preferido por los capitalinos, que quieren gozar de unos carnavales tradicionales sin tener que viajar tan lejos.

Cometer errores en una logística tan grande es de humanos, pero escuchar y retroalimentarse para mejorar es de sabios. Por eso, la actitud prepotente de uno de estos dirigentes es censurable, toda vez que arremetió, por WhatsApp, contra quienes alquilamos puestos de licor y comida, simplemente por manifestar las pérdidas que tuvimos la mayoría.

Repito, el Carnaval es un negocio, pero los que invertimos en él somos personas con responsabilidades y familia. La falta de empatía de la dirigencia de la tuna desmotiva. Un líder entabla diálogo.