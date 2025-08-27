Heribertito, El Yive del Guayabo de Jaque

Escribir biografías, semblanzas o retazos de la vida de los seres humanos es harto difícil, pues hay que retratar miserias, derrotas, triunfos, reflejo de vicios y virtudes. Hemos intentado, en algunas ocasiones, abordar esos claroscuros, grises y blancos, analizando personajes singulares a juicio nuestro, que hacemos exclusiones y nos arrojamos al mar, en la aventura de hacer descripciones y semblanzas particulares, desviándonos temporalmente del rumbo original o inicial que es el sector agroalimentario y ambiental.

Siempre hay excepciones, como señale, y tuve la osadía, en esta ocasión, de pergeñar unas líneas sobre un panameño raizal, surgido de las entrañas del pueblo y que a base de esfuerzos, sacrificios y su capacidad de resiliencia —ahora le llaman así— se ha destacado en la vida nacional e internacional, su formación intelectual y los periplos que ha logrado a través del mundo, aparte de los aportes nacionales que ha hecho en el campo educativo-docente, social y humanístico, luchas comunitarias en beneficio de los sectores marginados, incluyendo el deporte, fue miembro de la selección nacional de baloncesto en su época.

Parece un título raro del escrito, poco común, quizás apropiado de una obra infantil para un libro de cuentos orientado a los niños o fábulas originales; pero es importante desde un principio explicar el origen del nombre o apodo, de esta suerte del artículo, que hace un tiempo rondaba en mi cerebro y deuda pendiente.

Todo se remonta y tiene su origen a un rincón del planeta, de Panamá y de la provincia de Darién, Jaque, Puerto Piña, específicamente la ensenada del Guayabo, lugar hermoso y paradisiaco, que tuve el honor de conocer, compartir y pernoctar por un par de días. Aquí, en este pedazo de suelo, cercano a la frontera con Colombia, nace —aunque fue en Piña— el ciudadano Heriberto Torres Acosta, apodado Yive.

En la cumbre de sus noventa y tantos años y con motivo de su autobiografía, titulada: Andanzas de un Quijote Negro, Cabalgando para Reflexionar, narra en un compendio, que estoy seguro de que falta bastante, parte de su azarosa vida multifacética, desde su llegada a la tierra y atendida por su amorosa madre, Ana, en los días iniciales. Asumiré la valiente tarea y pretenderé esbozar la intrincada vida del Yive del Guayabo. No estoy seguro de estar a la altura de exigencias y circunstancias de la empresa que acometeré, pero lo acompañaremos en esas andanzas del quijote negro y su cabalgar para reflexionar.

Es importante mencionar que ya anteriormente, aprovechando la oportunidad, de realizar una amalgama o yuxtaposición, expusimos la trayectoria, de una dama meritoria de Darién, la Prof. Digna Caraballo, de manera conjunta con el profesor Heriberto Torres Acosta (Ver art. La Historia junto a Digna y Heriberto, jueves 10 julio 2025, La Estrella de Panamá) allí avanzamos con ciertos pasajes y accionar del profesor Heriberto.

Con alrededor de 90 páginas, resumen o síntesis bien abigarrada, varias fotos y una carátula del libro con el rostro de Yive, que pudo despertar sospechas y suspiros con damiselas en su momento, —ahora puede colocar otra— comenzamos a cabalgar sobre la existencia del profesor Torres. A través de sus páginas observamos pasajes multicolores de la vida de don Heriberto, sus múltiples facetas (hijo, padre, hermano, esposo, abuelo, educador, deportista, luchador social, tímido y conservador al principio, sobre temas románticos, pero luego amplio y decidido en aspectos sentimentales, colaborador en causas humanísticas y otras cualidades). En fin, hombre plural de múltiples personalidades, con arraigo popular y al núcleo familiar.

“Tú te llamas Heriberto, como tu padre, a quien yo le digo Heribe y para evitar la confusión, de nombres, invente llamarte Yive” (pág. 18) en un intento por socializar según su madre entre él y ella.

Cada una de sus hojas denota un profundo amor y consideración hacia sí mismo, responsabilidad, respeto, solidaridad, desde los días del Guayabo y Jaque, la humildad del entorno en que vino a la tierra, ese silencio y soledad del lugar solo comparado con la naturaleza que los rodeaba a él y sus seis hermanos, la precariedad en las condiciones de la choza y comunidad en que paso sus primeros años, el contacto con ese ambiente inhóspito, pero que le suministraba lo elemental para sobrevivir durante esos primeros años: caza, pesca y agricultura.

Pasaron los años, su conocimiento infantil y juvenil se iba ampliando, las numerosas mudanzas, traslado a Jaque, la escuela primaria, la separación inicial de una parte de la familia, arribo ante la deslumbrante ciudad capital de aquel tiempo en el muelle, después de un viaje por barco. Llegó a los “cuartos donde el sol es aristocrático” como decía el poeta del arrabal, cuartuchos insalubres donde compartían familias enteras. Luego vino el Instituto Nacional.

Posteriormente vendría el deporte del aro y el balón, en donde gracias a personas nobles y al deporte pudo viajar a Chile a estudiar y allá practico su deporte favorito. Cultivo numerosas amistades. Y también una que otra escaramuza en el sentimiento amoroso y cuando se reintegra a su país.

De regreso al terruño, desarrollo distintas actividades, afincándose en Penonomé, Coclé y fue director del Colegio Ángel María Herrera durante varios años y tuvo tres hijos. En el libro se detalla de manera minuciosa ese aspecto importante de su vida.

Podemos seguir cabalgando con Yive y apropósito fue el inolvidable profesor Ricardo Arturo Ríos, quien le endilgo el mote de Quijote Negro.