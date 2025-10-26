La coerción económica como arma (parte 2)

La globalización, lejos de generar un espacio de sana competencia y cooperación multilateralista, creó jerarquías monopolizadoras y naciones vulnerables. Hoy esa interdependencia se ha convertido en armas de coerción económica y cada vez somos menos soberanos. En Panamá ni podemos producir el arroz que consumimos los panameños.

La comparación con la proliferación nuclear resulta inevitable. Así como la bomba atómica obligó a repensar doctrinas de guerra y construir regímenes de control, la interdependencia armada exige nuevas reglas para evitar que el comercio global se transforme en una guerra permanente de coerción económica y represalia. Hoy la mentalidad cortoplacista de las corporaciones del deep state estatal pasan onerosas facturas geopolíticas.

En Panamá vivimos de ser puente de bancos, de aviones, de capitales. Pero un mundo de interdependencia armada convierte al puente en un blanco como ocurrió con la desastrosa ley que reformó la Caja de Seguro Social. El riesgo no es solo geopolítico, la guerra de sanciones y contrasanciones afecta directamente al comercio marítimo, o los seguros y al sistema bancario panameño.

El nuevo tablero global ya no se mide en términos militares, sino en quién controla los nodos de la economía: semiconductores, energía, inteligencia artificial, finanzas digitales. La interdependencia ya no garantiza estabilidad, al contrario, se transforma en campo de batalla. Cada sanción, cada aumento de aranceles y cada imposición de cláusulas desproporcionadas en un tratado de libre comercio, es un misil económico. Cada día Panamá es mas vulnerable por su excesiva dependencia a las importaciones.

Un país altamente endeudado y gobernado por los dueños del sistema financiero panameño que son usuarios del sistema SWIFT vuelve al país mas vulnerable y difícil para sostener la neutralidad del Canal de Panamá. Lo que se viene es la fragmentación del sistema global. Cada bloque económico buscará asegurar cadenas de suministro propias, tecnología soberanas y mecanismo de pago alternativos. Lo que antes era una economía mundial interconectada se está convirtiendo en un mosaico de subsistemas, donde la confianza se sustituye por la lógica del “por si acaso”.

Washington enfrenta una disyuntiva histórica: puede reconstruir instituciones públicas, pactar reglas y buscar una nueva forma de convivencia internacional en la que Panamá saldría beneficiada. La Historia de la era nuclear demuestra que, aunque es difícil políticamente, es una salida viable y previamente implementada.

La independencia armada no es un accidente pasajero, sino la estructura del siglo XXI: el neonacionalismo. Negarlo, o improvisar respuestas sin rumbo, solo garantiza que Panamá se aísle del comercio mundial y que la promesa de la globalización se transforme en un campo minado de intereses cruzados.

¿Qué va a pasar cuando China no quiera vendernos insumos médicos – quirúrgicos o piezas de automóviles en represalia de que Panamá se retira de la Nueva Ruta de la Seda Digital en el año 2026?