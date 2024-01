En las últimas décadas, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha ido ganando importancia debido a que el vínculo entre empresas y sociedad se ha ido estrechando. La RSE se ha constituido como un cimiento en el ámbito privado. De acuerdo con, Chiavenato (2007), define “la RSE es la obligación gerencial que una organización asume a tomar acciones que protegen y mejoran el bienestar de la sociedad y los intereses organizacionales específicamente”. En otras palabras, todas las empresas y organismos que ejecutan la RSE adquieren un compromiso con la sociedad en general que garantice un desarrollo sostenible e igualitario.

La RSE también debería aplicarse en el sector público, donde las entidades gubernamentales buscan contribuir al bienestar social y ambiental. Esto implica programas y acciones que van más allá de cumplir con obligaciones legales, incluyendo transparencia, participación ciudadana, y programas que beneficien a la comunidad y al medio ambiente. Conforme a, De Arce (2008), determina “el concepto de la RSE como la incorporación consiente, clara y sostenida en la gestión estratégica de una organización, de los impactos sociales, de su actividad en el entorno”. Esto implica que el gobierno debe asumir un papel dinámico en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, ya que la ejecución de RSE en el sector público no se debe limitar a la administración eficiente de recursos, sino que se debe extender a programas que impacten positivamente y directamente en la comunidad. En particular, programas tales como; educación, salud, y proyectos medioambientales. Este enfoque no solo acrecienta el bienestar social, sino que también prepara el terreno para establecer un estándar ético que fomenta la colaboración entre el gobierno y el sector privado. El origen de esta relación entre ambos sectores público-privado da como resultado una simbiosis social que promueve y acelera cambios significativos en la ciudadanía. Por tales motivos, el concepto de RSE, se debe comprender como la piedra angular de la relación empresa-sociedad, y que dicha empresa esté contextualizada en una realidad social, sastifaciendo las necesidades de su entorno social, incentivando que la empresa se encuentre en un constante intercambio con diferentes públicos y manteniendo esas relaciones entre grupos y subgrupos dentro de un sistema social. Aunado a esto, hay que mencionar que la RSE no solo se debe proyectar a lo externo de la empresa, también debe proyectarse internamente con el propósito de ofrecer un ambiente de trabajo positivo y colaborativo que promueva una cultura de responsabilidad y un ambiente de respeto donde se trabaje por los mismos objetivos. La claridad de estos objetivos se convierte en un faro iluminando el camino a las decisiones, acciones y aplicación de los programas de la RSE. En definitiva, las entidades públicas que adopten estas prácticas responsables no solo rinden cuentas, sino que también fomentan la participación ciudadana, construyendo puentes que generen confianza en la sociedad y a su vez que fortalezcan el bienestar social en general.