Los principales sismos en Panamá a través de la historia

Para iniciar mi nota de opinión es necesario dejar por sentado, que un sismo es un movimiento fuerte de la corteza terrestre, el cual es causado por la liberación de energía que se ha acumulado en el interior de la corteza. También puede ser causado por el reacomodamiento de las placas tectónicas del planeta. En este sentido tengo que señalar que nuestro país está rodeado de diversas placas tectónicas, que en un momento dado han ejercido influencia en los sismos que se han dado en el istmo. Entre ellas puedo mencionar: la Placa Cocos, la Placa Nazca, la Placa Caribe, la Placa Sudamericana y la Microplaca Panamá

Hay que anotar que los sismos o movimientos telúricos, son de corta duración pero dependiendo de la magnitud e intensidad pueden tanto leves como muy fuertes, causando grandes destrozos y destruyendo en pocos segundos grandes áreas sobre todo urbanas. Nuestro país Panamá, si bien es cierto, no cuenta con una gran lista de sismos ocurridos en el istmo, no escapa a estos movimientos sísmicos y en ciertos momentos de su historia ha sido presa de los mismos. Como detallaré a continuación:

·Para el año de 1621 ocurrió en la ciudad de Panamá un sismo que tuvo una intensidad de 6.9 en la escala Richter (escala que mide la intensidad o fuerza del sismo)

·En mayo de 1822 se produjo un sismo que tuvo su epicentro en Costa Rica, pero que por su magnitud de 7.6 repercutió en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y el Norte de Veraguas.

·Para el 7 de septiembre de 1882 se produce otro sismo, conocido en la historia como el Gran Terremoto de Panamá, por su elevada intensidad y su gran poder de destrucción, su magnitud fue de 7.9

La historia detalla que este sismo tuvo su epicentro en el golfo de San Blas, afectando a las provincias de Panamá y sobre todo a Colón, donde causó grandes destrozos, mientras que en la Comarca de San Blas (hoy Guna Yala), este movimiento telúrico origino un Tsunami, que impacto directamente a la comarca, muriendo 75 personas ahogadas.

· Para el 2 de octubre de 1913 ocurrió un sismo en la región de Tonosí, península de Azuero. Este movimiento tuvo una intensidad de 6.9 en la escala Richter.

· Otros de los sismos ocurridos en el país fue el del 26 de abril de 1916. Este sismo tuvo una magnitud de 7.0 e impactó en las islas del archipiélago de Bocas del Toro.

· En la Región de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí ocurrió un fuerte sismo de 7.6 en la escala Richter, el 18 de julio de 1934.

·Para el 2 de mayo de 1942 la península de Azuero, provincia de Coclé y el oeste de la Provincia de Panamá se vieron sometidas a un movimiento de una magnitud de 7.1

· Otros sismos importantes ocurridos en el istmo de Panamá han sido:

· El del 3 de junio de 1945 en Chiriquí con una magnitud de 7.0

· El 5 de enero de 1951 en Veraguas y su magnitud fue de 7.1

· El 13 de julio de 1974 ocurrió en la provincia de Darién con una magnitud de 7.3

· El 11 de julio de 1976 el poblado de Jaqué en Darién sufrió un sismo que tuvo una magnitud de 7.0

· El 1 de julio de 1979 ocurrió un sismo en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, con una intensidad de 6.5

· Mas recientes tenemos, el sismo del 22 de abril de 1991 en la isla Colón provincia de Bocas del Toro, con una intensidad de 7.6 siendo su epicentro el sector de Limón en Costa Rica

Cabe anotar que producto de este sismo, murieron 79 personas y hubo más de mil heridos y damnificados.

·. Para terminar con este listado, el 31 de julio de 2002 y el 25 de diciembre de 2003, ocurrieron sismos en el sector de Puerto Armuelles en la Provincia de Chiriquí.

El primero con una magnitud de 6.4 y el segundo de 6.5 ambos en la escala Richter.

Para terminar mi opinión debo anotar que en el sector de Puerto Armuelles es donde en los últimos años se ha registrado la mayor cantidad de sismos de leve magnitud. Es un sector que siempre tiene movimiento entre placas.

Y que como panameño, me siento preocupado porque considero que no tenemos la debida educación para actuar en casos de emergencia por un sismo, o por cualquier otro desastre. Panamá no cuenta con aparatos sofisticados para prevenir y detectar sismos con minutos de antelación o incluso tsunamis. No contamos con un servicio de respuesta rápida ante estas eventualidades de la naturaleza y dependemos de servicios internacionales de países como Estados Unidos para conocer datos precisos. No solamente confiarnos de la información del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.