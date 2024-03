Poder e ideologías en las decisiones electorales (II)

Una segunda idea que se esgrime en la explicación de las decisiones de los electores(as) en los torneos electorales es la que se refiere a la calidad de la propuesta programática del o la candidata. No dudo que esta debiera ser pilar en la decisión apropiada de la población votante. No obstante, al menos en el caso de la competencia presidencial, esto es parte de lo que debería ocurrir, más no de lo que efectivamente ocurre.

Si hacemos memoria, en el debate presidencial televisado del torneo del año 2014, las mediciones hechas por el productor televisivo del evento dieron cuenta del alto nivel de aceptación de las propuestas del profesor Juan Jované. La realidad fue que esa alta aceptación nunca se tradujo en el voto efectivamente depositado por la ciudadanía, es decir, a pesar de que el programa de gobierno propuesto era el más coherente y se acercaba a la superación de varios de los problemas experimentados por la población, la gente no lo “compró” electoralmente.

La encuesta más reciente que se ha dado al dominio público al respecto de cuestiones y el escenario electoral (Encuesta Voto 2024) habla de que la mayoría de la gente encuestada y por ende, la población del país, privilegia el programa de gobierno o presentación de buenas propuestas -sea en el combate a la corrupción, sea en la baja del costo de la vida o en la generación de empleos- como criterio definidor de su preferencia electoral.

Lo cierto es que la misma encuesta indica que la gente no está seleccionando a los candidatos y candidatas que han presentado las propuestas más coherentes en su favor, ni en esta, ni en las parafernalias electorales anteriores. Al final, terminan seleccionando a candidaturas alejadas de lo que puede considerarse como un programa de gobierno o una buena propuesta para el país, su región o familia; definitivamente los criterios de escogencia de candidatos (as) pasan por otras coordenadas, acaso más prácticas, menos románticas, menos utópicas.

Es el caso de la posición que se ha tenido en la lucha anti megaminera, en la que los pueblos originarios han tenido un papel destacadísimo, pero que a la vez algunos de sus grupos han manifestado públicamente su adhesión electoral a partidos políticos y candidaturas que no ocultan su codicia minera metálica, comportamiento repetido no solo en áreas del interior.

En esta misma línea, la encuesta revela lo que desde nuestro punto de vista es el reflejo de la manipulación de las mentes, llamada esclavitud o servidumbre mental. Lo que se pone en evidencia es, que estas conductas políticas no solamente no van a las raíces de los problemas, sino que hay mucha disposición a apoyar las políticas que mantienen situaciones de confort y consumismo, no importan si es al precio de la ampliación de las desigualdades sociales.

De las ocho candidaturas presidenciales, la de Gabi Carrizo se revela con los más altos estándares de repulsión. Así, nueve de cada diez electores -según la encuesta citada- lo catalogan como candidato deshonesto, no generador de confianza y no preocupado por el pueblo. En realidad, ya la población había manifestado en las calles esta animadversión por el candidato oficialista, lo que sugiere que se aplica el principio evangélico de que “por sus actos los conoceréis”, constatado en su gestión gubernamental dilapidadora de recursos del pueblo.

Lo irrazonable ocurre con el hecho de que esos mismos atributos -atribuibles con razones muy válidas de la población al señor Gabi Carrizo- son atribuidos por ocho de cada diez participantes de la encuesta, a la profesora Maribel Gordón y al licenciado Melitón Arrocha. La cuestión es que, si se escudriña en esta apreciación, no aparecen razones válidas como en el caso del señor Carrizo, para que se tenga esta inclinación adversa hacia dar el voto favorable a estas dos candidaturas.

La primera respuesta explicativa de esta clase de decisiones, no fundamentadas en aquello que se dice ser el criterio esencial para la toma de decisión, es el papel manipulador desempeñado por los distintos agentes sociales de la “comunicación” y “educación” favorables al orden del poder neocolonialista establecido en Panamá. En estos casos, se generan con antelación falsedades que se difunden como verdades y virtudes que se difunden como vicios. Con lo que deterioran los criterios de pensamiento crítico de las poblaciones votantes.