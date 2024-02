¡Por favor, por ahora, dejen tranquila la Constitución!

Para el pueblo, ni de lejos, es su prioridad reformar o reemplazar la actual Constitución. Pero, a pesar de que esa es una realidad comprobable, varios candidatos se han pronunciado favorables a reformarla y hasta a sustituirla por otra que saldría de una constituyente, aunque han sido imprecisos al explicar qué es lo que se debe cambiar.

Para el pueblo votante, y eso sí es fácilmente comprobable, su preocupación no es la Constitución, que el 95% (y ese porcentaje es generoso) ni siquiera ha leído; su aspiración y preocupación fundamental es que las elecciones del 5 de mayo produzcan “un buen gobierno” que, en orden de prioridad atienda y resuelva: 1) la crisis del sistema de pensiones, 2) la crisis del agua, 3) el galopante desempleo y la igualmente galopante inseguridad y 4) la crisis de las finanzas públicas, porque de su sanidad y buena administración dependerá que podamos contar con los recursos que demandan todas las soluciones que pudieran ensayarse.

Desde luego, esos no son los únicos problemas que confronta el país. La lista de los “pendientes” es mucho más extensa. Pero ni los prioritarios, mencionados, ni todos los otros que esperan soluciones, tanto nacionales como locales, se resolverán con cambios constitucionales y, mucho menos, con la aventura, de más que inciertos resultados, de una asamblea constituyente, de la clase que sea.

Decenas de años ha transcurrido desde que, por primera vez, se hizo la irrebatible afirmación, confirmada también en decenas de casos, en diferentes épocas y en diferentes países, de que las constituciones no producen, por más perfectos que sean sus textos o por un conjuro mágico, buenos gobernantes; y tampoco, construyen escuelas, centros de salud, carreteras o aseguran que se pueda vivir bajo un techo o que llegue comida a todos los hogares.

Un ejercicio sencillo, de varias preguntas también sencillas, serviría para ubicarnos. ¿Son o han sido las normas constitucionales la causa del déficit agravado, hasta niveles de angustia ciudadana, del sistema de pensiones? ¿Hay en la Constitución algo que haya impedido haberla abordado responsablemente? ¿Son o han sido las normas constitucionales la causa de la imprevisión y hasta de la negligencia de no haberse tomado las medidas para prevenir la crisis del agua? ¿Hay en la Constitución algo que haya impedido o propicie esa inexcusable falta de previsión? ¿Es culpable la Constitución de que no haya más fuentes de trabajo? ¿Es culpable la Constitución de la inseguridad que campea por nuestras calles? ¿Es culpable la Constitución del déficit fiscal y del endeudamiento público? Como las respuestas son tan obvias, que se insista en que nuestros males se deban achacar a la Constitución vigente o que cambiarla serviría para desaparecerlos es tan primitivo como aquella antigua creencia de que “la fiebre estaba y se contagiaba por las sábanas.”

La Constitución que nos rige no es perfecta; ninguna lo es. Pero lo que las hace virtuosas no son sus textos, sino que quienes gobiernan habiendo jurado respetarlas y cumplirlas, efectivamente lo hagan. Las instituciones del Estado, principalmente sus tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, serán tan buenas, como sea el comportamiento y las decisiones de quienes las dirijan. Pero igualmente fundamental es que tengamos presente que somos los votantes los que decidimos a quienes les confiamos ocuparlas.

Acabamos de escuchar el pistoletazo que marcó el inicio de la campaña electoral (de hecho, nunca hemos dejado de estarlo) y como ha sido y es consustancial a nuestras inveteradas prácticas políticas, debemos estar preparados para ver y escuchar desde fulgurantes promesas hasta las diatribas más execrables. Discriminar de entre ellas para encontrar, sino el sendero de la redención nacional, por lo menos perspectivas razonables de que de las urnas saldrá “un buen gobierno”, será tarea harto complicada, como siempre ha sido “separar el heno de la paja”.

Mi consejo a todos los que aspiran a un cargo de elección, comenzando por la presidencia de la República, es que ausculten las verdaderas preocupaciones del pueblo; que no prometan panaceas irrealizables y que no se distraigan con propuestas y temas que, como la reforma o sustitución de la constitución, se alejan de las prioridades nacionales. El pueblo no quiere escuchar cantos de sirenas sino propuestas de respuestas concretas a sus problemas esenciales y prioritarios.