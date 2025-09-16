Salud alimentaria para la población y el planeta

Los seres humanos estamos viviendo un dilema existencial, el que solamente vamos a resolver cuando lo que comamos sea bueno tanto para las personas como para el planeta. Más de 2 mil millones de personas tienen sobrepeso u obesidad, principalmente en el mundo occidental. Al mismo tiempo, más de 900 millones de personas no obtienen suficientes calorías o nutrición, principalmente en países de bajos y medianos ingresos. Las dietas poco saludables contribuyeron a más muertes a nivel mundial en 2017 que cualquier otro factor, incluido el tabaquismo (Lancet 393, 1958–1972). A medida que la población mundial continúa aumentando y más personas comienzan a comer como lo hacen los occidentales, la producción de carne, lácteos y huevos deberá aumentar en aproximadamente un 44% para 2050, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Eso plantea un problema ambiental junto con los problemas de salud. Nuestro sistema alimentario industrializado actual ya emite alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. También representa el 70% del uso de agua dulce y el 4 % de la cobertura del suelo, y depende de fertilizantes que interrumpen el ciclo del nitrógeno y el fósforo y son responsables de gran parte de la contaminación en ríos y costas (Springmann, M. et al. Lancet Planet. Health 2, e451–e461).

Expertos en nutrición y ecología han advertido de las posibles consecuencias ambientales de no hacer cambios en un corto tiempo. Según estudios publicados recientemente, esos cambios requieren que las personas coman más dietas basadas en plantas y menos en carne o pescado. Por supuesto que hallazgos de esta naturaleza provocan una oleada de críticas por parte de la industria cárnica y de alimentos procesados, pero los científicos están seguros de haber demostrado que las dietas altas en carne son ambientalmente insostenibles.

Por supuesto que como sociedad necesitamos avanzar hacia el consumo de dietas que tengan huellas ecológicas más bajas. De lo contrario, será cuestión de unas pocas décadas antes de que comencemos a ver colapsos globales de la biodiversidad, el uso de la tierra y todos los demás aspectos relacionados con este asunto.

La producción de alimentos genera tanta contaminación por gases de efecto invernadero que, al ritmo actual, incluso si las naciones redujeran todas las emisiones no alimentarias a cero, aún no podrían limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C, el objetivo climático del acuerdo de París (Clark, M. A. et al. Science 370, 705–708, 2020). Una gran proporción de las emisiones del sistema alimentario (entre el 30% y el 50%, según algunas estimaciones) proviene de la cadena de suministro del ganado, porque los animales son ineficientes para convertir el alimento en fuente de energía.

Además, el crecimiento de la población a nivel mundial entre 2030 y 2050 provocará un aumento del 80% en las emisiones relacionadas con los alimentos. Pero si todos, en promedio, comiéramos una dieta basada en más plantas y se detuvieran las emisiones de todos los demás sectores, el mundo tendría un 50% de posibilidades de alcanzar el objetivo de cambio climático de 1.5°C. Y si las dietas mejoraran junto con cambios más amplios en el sistema alimentario, como reducir el desperdicio, la probabilidad de alcanzar el objetivo aumentaría al 67%.

Tales hallazgos no son bien recibidos en la industria de alimentos. Por ejemplo, cuando en 2015, el Departamento de Agricultura de EEUU revisó sus pautas dietéticas, lo cual ocurre cada cinco años, consideró brevemente tener en cuenta el medio ambiente después de que los investigadores presionaran al comité asesor. Pero la idea fue desestimada, supuestamente en respuesta a la presión de la industria cárnica.

Los nutricionistas han estudiado estos temas por muchos años y han publicado estudios donde se demuestran los beneficios de una dieta saludable básica compuesta de alimentos integrales. Y luego de establecerse límites ambientales, incluidas las emisiones de carbono, la pérdida de biodiversidad y el uso de agua dulce, tierra, nitrógeno y fósforo, es claro que, si no hacemos algo y definitivo, el planeta se volverá un lugar inhóspito para los humanos.

La solución es un plan de comidas basado en planta y una porción máxima de 100 gramos de carne roja por semana para una persona que consume una dieta de 2500 calorías por día. Eso es menos de una cuarta parte de lo que consume actualmente un panameño en promedio. Por supuesto, que habría que evitar también los alimentos ultraprocesados como sodas, pizzas congeladas y embutidos. Así, no sólo se salvaría la vida de unos 11 millones de personas cada año, sino que es posible alimentar saludablemente a 10 mil millones de personas, sin destruir más los ecosistemas. Les guste o no a los intransigentes de la industria, el cambio ahora es inevitable.