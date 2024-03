Tribunal Electoral: ‘Flaco favor’ hace a nuestra democracia

Con relación al Acuerdo del Tribunal Electoral No. 11-1 de 4/marzo/2024 (‘el Acuerdo’) que ‘habilita’ la candidatura del ciudadano José Raúl Mulino (‘JRM’) a presidente por el Partido RM y otro en las próximas elecciones, de forma respetuosa me permito comentar lo siguiente:

El Artículo 142 y 143 (numeral 3) de la Constitución Política (‘CP’) y el Artículo 138 del Código Electoral (‘CE’) claramente señalan que el Tribunal Electoral (‘TE´) interpretará y aplicará “privativamente” la Ley Electoral y, además, los partidos políticos (y estatutos) deben estar en todo conformes con dicho legal.

Sobre la escogencia de los candidatos a presidente (‘candidato-P’) y vicepresidente (‘candidato-VP’), el Artículo 352 del CE establece que el primero debe escogerse mediante votación por elecciones primarias, en cuyo caso el candidato-VP será designado por el principal y ratificado por el directorio nacional, cuando el partido tenga más de 100 mil adherentes. Lo anterior es consistente con el Artículo 38 de los estatutos del Partido RM, que en ninguna parte exige que el Candidato-VP debe ser electo por primaria (numeral 4). Para todo laico suena claro, pero el Acuerdo dice lo contrario como veremos adelante.

En caso de incapacidad de un candidato idóneo, óigase bien, “perdiera el carácter de postulado”, (caso específico de RM), el Artículo 362 del CE es puntual cuando dispone que “su suplente asumirá el cargo del candidato principal”.

Aceptar lo contrario, y ante una inhabilitación del candidato-P (caso que hoy nos ocupa), restaría todo valor legal a la figura del candidato-VP. Dificulto mucho que este sea el espíritu de la ley, pero es lo que dice el Acuerdo.

Para disipar duda sobre la pertinencia de la citada norma para el caso del Partido RM, el Artículo 363 del CE dispone que “cuando se trate de fallecimiento del respectivo candidato” (que incluye al candidato-P), “el partido podrá hacer nueva postulación hasta un mes antes de las elecciones”. Aquí vemos cómo la ley brinda una solución eficaz para llenar el vacío al permitir una nueva postulación (no elección primaria), porque para nosotros pareciera que el fin es el garantizar los derechos políticos y respetar la libertad del sufragio.

Los supuestos antes tipificados (incapacidad y fallecimiento) son situaciones claramente definidas, por lo que no cabe invalidar la candidatura de JRM, ya que si bien el Tribunal Electoral tiene competencia privativa en la interpretación de la ley, al ejercer esta facultad no puede de ninguna manera violar la ley.

Sin embargo, el Acuerdo en su parte motiva nos dice otra cosa al mencionar: (i) que a una nómina presidencial no se le puede aplicar la solución que brinda el artículo 362 del CE porque “no es equiparable el cargo de vicepresidente con la figura del suplente”; (ii) que para ser considerado candidato a presidente debe ser electo mediante el mecanismo que establece el Art. 352 del CE; (iii) que se “requiere” un vicepresidente para que ejerza las funciones del Art. 185 de la Constitución; y, (iv) concluye infelizmente que “seguir adelante con una postura que viola lo establecido en la Constitución y el Código Electoral, ... “socava la democracia en Panamá”.

No entiendo entonces cómo, por un lado, el TE al admitir que con la inclusión de JRM en la papeleta “se viola la Constitución y la Ley” y, por otro, justifica semejante transgresión en atención a afectaciones de los candidatos, electores, partidos y de convenios internacionales. Esto jurídicamente no procede; o sea, ¿violamos la ley, pero dejamos correr a JRM? ¿No sería mejor hablar claro y preciso? ¿Si JRM luce inviable, entonces no debe el TE motivar su decisión con mayor precisión del problema jurídico o brindar una solución eficaz cuando ellos son privativamente competentes?

Lo que sí “socava la democracia”, respetados connacionales, es bajo cualquier concepto cercenar los derechos políticos y la libertad del sufragio, so pretexto de una laguna “inédita”, y hacerlo resulta en un total despropósito (¿para qué todo el gasto de tiempo, recursos y expectativas?).

Por último, el Artículo 17 de la CP establece que los derechos constitucionales “deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales”, entre otros, el derecho de elegir y ser elegido, la libertad del sufragio y las convenciones de DDHH que son parte del “bloque de la constitucionalidad”. ¿Se acuerdan de la elucubración sobre el tema que hizo la CSJ en el fallo sobre Contrato Minero, donde el rigor formal cedió a los más sagrados intereses de la patria?

Por lo antes expuesto, y salvo mejor criterio, opino que el texto del Acuerdo se queda ‘corto’ y planta un sesgo que empaña el proceso electoral al dar pie a futuros cuestionamientos (como en efecto ya sucedió). Esto es muy a pesar de que el TE está instituido para precisamente hacer lo contrario: conducir el proceso electoral con absoluta transparencia y coherencia.

A guisa de conclusión, con este Acuerdo el TE pretende decirle al país “hemos cumplido”, pero lejos de hacer un trabajo consecuente con la trascendencia del tema, deja la puerta abierta para que la Corte Suprema se constituya hoy en otra instancia electoral (y ojalá desempeñe su función a cabalidad). El TE ha hecho un flaco favor a nuestra democracia.