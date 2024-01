¿Un canal pro Panamá o pro mundi beneficio?

A principios de este primer mes del año, se conoció que la multimillonaria empresa mercante Maersk, informó que sus buques, que operan entre Oceanía y América, comenzarán a omitir su navegación por el Canal de Panamá. En su lugar, la naviera recurrirá a un puente terrestre para mover la carga entre los océanos Atlántico y Pacífico (https://portalportuario.cl). Esta decisión es producto de las limitaciones recientes implementadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) debido a los bajos niveles de agua en el Lago Gatún.

Este “puente terrestre” del cual habla esta importante usuaria de nuestro canal, no es otro que el ferrocarril transístmico ya existente entre Panamá y Colón desde el siglo XIX. Según este emporio naviero, “Los buques del Pacífico harán escala en Balboa, Panamá, para dejar carga con destino a América Latina y América del Norte y recoger carga con destino a Australia y Nueva Zelanda. Los buques del Atlántico girarán en Manzanillo, Panamá, para dejar carga con destino a Australia y Nueva Zelanda y recoger carga con destino a América Latina y América del Norte” (Ibidem).

Este evento pone de manifiesto, por un lado, que de lo que trata el negocio de las navieras es de transportar carga, utilizando predominantemente (por ende, no únicamente) la vía acuática. Es decir, al modificarse las condiciones de costos, en este caso en virtud de las repercusiones crecientes del cambio climático, no repara en transportar carga por vía terrestre, en tanto transición que conecte con sus unidades que emplean la vía acuática.

Por otro lado, hace evidente que la ACP, está limitada por el Estado para aprovechar la demanda de estas navieras de transportar carga, en la medida que las soluciones que su administración plantea, se formulan en el estrecho marco en el que se depende del uso del agua. De aquí que, a lo largo de su historia, solamente se ha pensado en soluciones que giran en torno al mantenimiento de que exista el suficiente volumen de agua para su vetusta modalidad de funcionamiento. Esto, ya sea ampliando los márgenes del cauce o mejor, dragando para impedir que estos se reduzcan por causa de las crecientes erosiones, producto a su vez, de la deforestación de zonas boscosas que hacen parte de su cuenca hidrográfica.

Igualmente, con la última ampliación, añadiendo otros juegos de esclusas a las ya existentes, se buscaba alcanzar el mismo propósito, siempre en dependencia total de la modalidad hídrica. Hoy, se plantea ampliar las fuentes de agua a través de la construcción de nuevos lagos, como el caso del establecimiento del “reservorio” en la cuenca del río Indio, al occidente de la zona de tránsito actual.

En esencia, nos encontramos ante falsos dilemas debido a la camisa de fuerza que el Estado —mejor dicho, que los grupos económicos que lo han controlado desde 1990— le ha asignado: la de mero pasador de barcos. El negocio nos lo pone de manifiesto la acción de la empresa Maersk, es pasar carga, sea en barco o no. Por lo tanto, El canal de Panamá no debe estar asociado únicamente al concepto de tránsito acuático (Canal acuático) sino abierto a cualquier concepto, (Canal multimodal) de lo contrario llegará el día en que convertirá a la mitad del país en un enorme lago para satisfacer las necesidades crecientes de agua para sus operaciones, evitando poner orden a la gestión irracional del agua de los grupos que controlan el Estado (Ver en este mismo medio: Pinnock, 16/enero/2024).

Una red de trenes que puede transportar carga en 20 minutos desde el Pacífico al Caribe y viceversa, es perfectamente posible (“trenes balas” de carga que existen en Europa y Asia), eso sí, gestionados como parte íntegra o en asocio con la ACP, de manera que el aprovechamiento del negocio naviero internacional se logra al máximo posible y la presión por los escasos volúmenes de agua mal gestionados por el Estado, se reduce.

No obstante, la solución no está en manos de la ACP, sino del Estado —los grupos que lo controlan— que puede darle a esta entidad estatal el carácter de operar para el mundo en beneficio de Panamá (con lo cual el dilema desaparece) o mantener el dilema, poniendo a operar el canal para el mundo perjudicando fuerzas productivas panameñas. He aquí un criterio importante para discriminar entre candidatos/as de las elecciones 2024.