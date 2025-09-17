Y continuamos con el zafarrancho del arroz

La última línea de nuestro artículo, que versa sobre el tema, llamado el Zafarrancho del Arroz o la Guerra de las Galaxias (ver Estrella de Panamá 07/08/2025), señalábamos la aprehensión y la duda de que iba a continuar la situación del arroz en el país, como ocurre casi todos los años. Ese calvario constante del pugilato y la confrontación de las distintas fuerzas en pugna, así como los intereses, algunas veces, antagónicos, en toda la cadena, constituyen el drama de los distintos actores en esta interesante actividad socioeconómica.

Los medios periodísticos en temas agropecuarios y las redes han brindado cobertura actualizado sobre dicho tema de permanente actualidad, Hemos seguido de cerca todas las escaramuzas en el tinglado del combate social y a diario suceden refriegas en la Cadena Consultiva Agroalimentaria del Arroz, MIDA, IMA, productores, importadores, casas comercializadoras que financian a los productores y venden insumos, técnicos, molineros, distribuidores y otros, que muchas veces no aparecen y trabajan bajo las sombras y bambalinas. En el artículo anterior hay una radiografía y disección más amplia y exhaustiva de los mismos.

Un aparente alto y cese al fuego, armisticio momentáneo en esta guerra sin cuartel, fue cuando se emitió por parte del presidente de la república y el ministro del MIDA, el decreto ejecutivo de 14 julio de 2025 que reglamenta la Ley 17 de 22 de febrero de 2018 que establece el arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional y reglamenta otras disposiciones.

Los productores, por su parte, en un momento, exigían la reglamentación del artículo 4 de la Ley 17 de 22 de febrero de 2018 que establece un apoyo de $ 7.50 por quintal de arroz húmedo y sucio, (llamado incentivo) que luego tomo otro giro, este monto debía revisarse cada 3 años, por los altos costos de producción, precio de los insumos, altos riesgos financieros, fenómeno del Niño, el precio al productor, dejando un margen de utilidad o tasa de retorno, muy debajo de una rentabilidad aceptable.

Igualmente se anuncia el arribo de un barco privado con 462,000 quintales que ingreso al país antes del inicio de la cosecha, a pesar de que la Ley 17 establece que en periodo de precosecha—2 meses antes del comienzo de la cosecha--no se pueden autorizar importaciones. Igualmente, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) autorizo el ingreso de otro barco (577,000 quintales) lo que aparentemente saturo el mercado interno, desincentivando la compra del grano local, obligando a la disminución o presión a la baja de los precios que paga la industria nacional. Uno de los barcos llego al momento del inicio de cosecha nacional.

Paralelamente a estos episodios o asaltos, en el argot boxístico, casi cercano entre fechas, el presidente de la república anuncia en la conferencia de prensa de todas las semanas, los jueves (11 septiembre 2025): “el subsidio del arroz no va más; es una barbaridad de dinero que se gasta” señalando cifras y lo califico como una carga fiscal insostenible. Se refería a los $7.50 que hemos mencionado anticipadamente.

De igual manera los productores ripostan que no era necesaria la importación del IMA, porque hay suficiente arroz para la demanda y el consumo interno, pero a su vez el IMA sostiene que el arroz importado por ellos es para el abastecimiento y la venta en las ferias o agromercados.

Pero, continuando con el zafarrancho, el director del IMA en un comunicado público, entrevistas ha declarado “La cadena Agroalimentaria del Arroz había aprobado previamente la importación de 1.1 millones de quintales de arroz, volumen con el cual los molinos podían cubrir tanto la demanda comercial como la institucional del IMA. No obstante, los molinos ya habían importado con arancel 463 mil quintales de arroz, lo que, sumado a la cantidad aprobada, genero la oposición de los productores, quienes alegaron que se sobrepasaba el volumen requerido y se ponía en riesgo la producción local.” Sumando estas importaciones (1.1 millones+463mil quintales) superaba la cantidad necesaria, lo que equivaldría aproximadamente 1.5 millones de quintales. Los productores, molestos dejaron sin efecto la importación de 1.1 millones, ocasionando un faltante de alrededor de 600 mil quintales en el mercado.

Como se aprecia, parece un rompecabezas, con tantos factores y piezas involucrados que se van tejiendo en la trama, agregándole a esto lo que mencionar Omar Spiegel, vocero de los productores, entre otras cosas, expresaba lo que señalamos párrafos precedentes: ...” Hoy producir un quintal cuesta alrededor de $26.40 pero el productor recibe $24 o $25” y está por debajo de los costos de producción, reduciendo márgenes de ganancia, que ya expresamos. Agregar aquí posiblemente intervienen otros elementos que desconocemos o quizás, no salen a relucir públicamente o tan abiertamente a la faz y opinión pública de la nacion.

Este zafarrancho va a continuar, no termina, aunque los productores aducen que, a pesar de haberse eliminado el subsidio, solicitan un mayor apoyo del gobierno, políticas claras y definidas para el sector.