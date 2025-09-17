Deteriorada legitimidad

La Asamblea Nacional es una de las instituciones peor valoradas por los panameños, según las encuestas publicadas por La Estrella de Panamá. Aunque no hace falta recurrir a estadísticas para percibir el profundo malestar ciudadano frente al comportamiento de los diputados: desde las enquistadas prácticas clientelistas hasta el vulgar tráfico de intereses que, en no pocas ocasiones, termina lesionando el erario público. Lo más reciente refleja un patrón preocupante: los incidentes de violencia protagonizados por diputados parecen cada vez más frecuentes. El último involucra al diputado Jonathan Vega, de Vamos, quien se vio envuelto en un altercado con un tercero, donde mediaron golpes e insultos. Antes, el diputado Jairo Salazar agredió a su colega Betserai Richards. Es evidente que muchos parlamentarios no comprenden que su conducta no solo compromete a sus electores y partidos políticos, sino que también afecta la imagen de toda la institución legislativa. La Asamblea no está allí únicamente para aprobar leyes y fiscalizar. Tiene, además, el deber legal y moral de servir de contrapeso frente a los posibles excesos de los otros órganos del Estado. Para cumplir ese mandato constitucional, requiere legitimidad ante la ciudadanía. Sin embargo, cada nuevo escándalo erosiona aún más la ya deteriorada credibilidad del Legislativo. Diputados: basta de patios limosos y discusiones estériles. Cumplan con el mandato popular y trabajen.