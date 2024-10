Panamá está empeñada en una lucha por salir de las listas grises, una política que arbitrariamente elige quiénes cooperan y quiénes no en el tema fiscal y de combate al lavado, especialmente desde la Unión Europea. No olvidemos que jurisdicciones de países miembros de este organismo tienen políticas mucho más laxas que las de Panamá en esas materias, pero oportunamente no aparecen en sus listas. ¿Le toca a Panamá esperar que el Parlamento Europeo, un cuerpo legislativo extranjero, decida sobre su futuro? Eso es antidemocrático e inaceptable para un país soberano, al igual que intolerable que diplomáticos de estos países pretendan decirle a los panameños y a sus autoridades cómo gobernar. Si el gobierno quiere hacer respetar a Panamá, que establezca una estrategia para la diversificación de sus relaciones comerciales, que ponga la mirada en Asia y América Latina. Si nuestros socios actuales quieren mirar al sur con ínfulas coloniales del siglo XIX, Panamá debe responder con soberanía y democracia del siglo XXI.