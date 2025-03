Entrelíneas de 1 de marzo de 2025

A pesar de que el Carnaval es un motor económico para el turismo y actividades conexas como el comercio, transporte, hoteles, restaurantes y otras, la realidad es que Panamá no está aprovechando su potencial como producto turístico internacional. Llevar a cabo un Carnaval de categoría internacional no solo requiere de recursos económicos, sino también de una organización anticipada y no improvisada. Y de eso están claros los expertos del sector, quienes lamentan que las fiestas carnestolendas panameñas aún no hayan sido incluidas dentro de un paquete turístico de calidad, como sí lo hacen ciudades como Cartagena, en Colombia, o Río de Janeiro, en Brasil, donde la fiesta del dios Momo atrae a miles de turistas cada año y mueve la aguja de sus economías. En Panamá urge establecer políticas turísticas y que nos organicemos para convertir los carnavales panameños en un producto turístico que facilite su promoción en el extranjero, atraiga a los visitantes, dinamice el sector y genere la inyección económica que el país necesita. ¡El momento es ahora!