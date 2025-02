Entrelíneas de 23 de febrero de 2025

El proceso de alfabetización que avanza el Gobierno es un camino necesario para cumplir con una deuda histórica en el fortalecimiento de la institucionalidad, elaborar una nueva constitución. Alcanzar esa meta no es solamente cambiar la columna vertebral de la estructura jurídica del país, representa a su vez un pacto entre las fuerzas políticas y sociales panameñas. Salvo en contextos de dictadura, una constitución no se establece por decreto. Es una construcción colectiva, por ello, los acuerdos nacionales necesarios solo serán posibles si existe una voluntad firme de avanzar, por parte de todos los sectores de la sociedad. El Ejecutivo debe tener claro que cualquier imposición será el preludio para el fracaso. Aunque el país enfrenta múltiples desafíos en simultáneo, eso no puede ser una excusa para dilatar un cambio urgente para fortalecer la democracia.