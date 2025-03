Entrelíneas del 31 de marzo de 2025

Burocracia es, por definición, el poder del escritorio. El presidente de la República José Raúl Mulino jaló las orejas desde su escritorio al alcalde capitalino para que agilizara los trámites en el municipio. Pero el aparato estatal a su cargo sigue engordando. La planilla estatal creció entre enero 2024 y 2025, Panamá paga 414 millones de dólares en sueldos a más de 244 mil funcionarios. El número de trabajadores no se traduce tampoco en eficiencia. El Índice de Burocracia de 2024 nos colocó como el cuarto país que más demora en la apertura de una empresa (detrás de Venezuela, Guatemala y España). La “empleomanía” como estrategia de reacción económica no puede convertirse en una manía de depender del anquilosado estado rentista. Los problemas en la atención de los servidores públicos no solo golpean el bolsillo, el maltrato por parte de un funcionario de la Caja de Seguro Social casi le cuesta la vida a un joven en Capira. Es un síntoma de un problema sistémico de vieja data al que los panameños se han resignado. Usted tiene el poder tras su escritorio no solo de castigar las malas prácticas y eliminar cuellos de botella, sino de ejecutar una estrategia que logre un cambio real y duradero.