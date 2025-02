Los 176 años de La Estrella de Panamá

No hay duda de que avanzamos hacia un proceso de cambio en todo el mundo, quizás de descomposición del orden vigente, donde la defensa de valores fundacionales como la democracia y la libertad son cada vez más necesarios. Por ello, es preciso mirar con ojo crítico al pasado, no para encontrar sosiego ante los tiempos sombríos que parecen avizorarse, sino para comprender que muchos problemas que vivimos actualmente ya los hemos enfrentado y hay esperanza de un futuro promisorio. Desde el periodismo, La Estrella de Panamá ha asumido ese rol de puente entre el pasado que incide en el hoy y el horizonte que queremos construir. Hacemos periodismo con la responsabilidad de que estamos publicando historia y que, tras 176 años, nos hemos convertido en la hemeroteca de la Nación. Un honor ratificado por la ciudadanía en aquellos aciagos días en los que la mayor potencia del mundo, que hoy pretende arrebatarnos el Canal y la soberanía, intentó liquidar a “La Decana” con listas y amenazas. No pudieron. Por el contrario, reforzaron el compromiso que tenemos de seguir en el camino de contar la verdad, rectificando cuando es lo justo e intensificando nuestras plumas si no encontramos las respuestas En este nuevo aniversario, renovamos más que nunca nuestro compromiso centenario con el periodismo riguroso y crítico, aunque desde el poder institucional o el de facto les resulte incómodo. Aunque vengan momentos difíciles, las plumas de La Estrella de Panamá estarán allí, al servicio de la ciudadanía y el país.