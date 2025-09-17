Recortes desatinados al presupuesto

La austeridad, cuando se aplica con criterio, puede ser un acto de responsabilidad. Pero cuando se convierte en un machete ciego que corta las ramas más vitales del desarrollo de un país, se transforma en un acto de irresponsabilidad histórica. Eso es exactamente lo que representan los recortes presupuestarios en Panamá dirigidos a la educación, la salud y la investigación científica. Se nos repite que el ajuste es inevitable debido a la situación económica nacional. Nadie niega la necesidad de ordenar las finanzas públicas. Pero la pregunta clave es ¿dónde se está recortando? En vez de apuntar a los sobresueldos de funcionarios, los viáticos excesivos, los privilegios enquistados en la burocracia y los gastos superfluos en sectores no prioritarios, el machete del recorte ha caído sobre lo esencial: las universidades, la ciencia, la salud pública. La reducción del presupuesto universitario es un golpe directo contra de la semilla del país. Las investigaciones quedan frenadas, y con ellas, la posibilidad de encontrar soluciones propias a los problemas nacionales. El caso de la Senacyt es aún más alarmante. Los fondos recortados ponen en riesgo programas de doctorado y centros de investigación que han tomado décadas en consolidarse. En el ámbito de la salud, la advertencia es clara: el ministro Boyd ha señalado el impacto que tendrá la reducción en el presupuesto del Minsa para 2026. ¿Cómo se puede hablar de recortes en un sistema sanitario ya tensionado, que debe responder a emergencias, enfermedades crónicas y demandas crecientes de una población en expansión? Panamá necesita equilibrio fiscal, sí. Pero no a costa de amputar su desarrollo. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor.