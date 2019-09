De Centroamérica, Panamá es el país que lidera en crecimiento económico, en conectividad, en logística, en infraestructuras, en ingreso per cápita.

De Centroamérica, Panamá es el país que lidera en crecimiento económico, en conectividad, en logística, en infraestructuras, en ingreso per cápita, etc. Sin embargo, usted puede preguntarle a cualquiera ¿dónde estamos y hacia dónde vamos como país? Y es difícil que le respondan esa pregunta. Y es que Panamá no tiene un plan-meta, como existía para la recuperación de la zona del Canal y la eliminación de esa quinta frontera. Por tanto, es necesario definir con exactitud hacia dónde va el país en los próximos diez, veinte, cincuenta y cien años… Y establecer que cada meta específica tenga sus objetivos para poder alcanzarlas en ese período. ¿Qué sabemos del Idaan o de la Autoridad de Aseo?, por ejemplo. ¿Debemos conformarnos con empresas obsoletas, manejadas de forma corrupta y que siempre estén en rojo? Es justo decir que el Canal de Panamá tiene un plan maestro que seguir y la expansión del Metro está definida con todas sus líneas. Tanto el Metro como el Canal son ejemplos de lo que se puede hacer proyectando el futuro de cada institución. Pero el país hay que mirarlo como un todo. Por ejemplo, hay que definir la meta de cuándo el país debería alcanzar el grado de desarrollo. ¿Es muy ambicioso proponerlo para el 2030? Quizás sí, pero los panameños sí tienen la capacidad de lograrlo. Lo primero que hay que hacer es fomentar los valores patrios, porque lo que pulula hoy por las instituciones públicas es la desidia y la corrupción. Hagamos un esfuerzo, pongamos las cosas en orden y que cada panameño sepa responder la pregunta ¿hacia dónde vamos?