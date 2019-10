Educar para el desarrollo (Educación)...

Uno de los pilares fundamentales para que la sociedad alcance el grado de desarrollo humano es la educación. Panamá, con un crecimiento muy superior al resto de los países latinoamericanos y de muchos en el mundo, tiene un grave problema en esa materia. El problema es mayúsculo, porque el problema está en la base; es decir, en los niveles más bajos de la pirámide educativa. Los niños menores de diez años tienen un grave déficit, al punto que en palabras de la ministra de Educación, niños de tercer grado tienen serios problemas de lectura y escritura; es decir, que están en tercer grado, pero su conocimiento es de primer grado. Panamá tiene que atender este gran problema, porque de continuar así, la cantidad de estudiantes que no terminará la escuela será muy grande, máxime que en 2018 la deserción escolar aumentó. Todo esto se agrava, porque la educación panameña no prepara para cuando se termina el ciclo de secundaria, el graduado logre encajar en algún puesto de trabajo. En pocas palabras, estamos educando de una forma que no vamos para ningún lado y en eso otros países de Latinoamérica nos llevan ventaja. Hay que ponderar las acciones del actual Ministerio de Educación, que promete tomar las riendas del asunto y emprender una verdadera política de educar para el desarrollo. Ojalá no nos defrauden.