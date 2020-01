La proliferación de partidos políticos, denota el cambio de pensamiento de muchos que quieren entrar en la esfera pública, pero vieron frustradas sus intenciones a través de la libre postulación. Y es que a través de los partidos es que se conduce por la vía correcta hacia el fortalecimiento de la democracia en el país. La campaña de que los partidos son focos de corrupción y responsables de todos los males de Panamá, terminó afectando a la propia sociedad, pues lo que logró fue sacar a los buenos ciudadanos de los partidos y dejar a muchos juegavivo que terminaron gobernando el país. La reciente elección quizás demostró que las candidaturas por la libre postulación no logran el objetivo y, por el contrario, provocan disgustos, decepción, frustración y un esfuerzo enorme sin los resultados esperados. En Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos “independientes” no logran afectar a los dos partidos mayoritarios, Demócrata y Republicano, que han mantenido la hegemonía del poder por centurias. Son varios los partidos políticos en formación y lo más probable es que, por lo menos, una decena de ellos esté habilitada para las elecciones de 2024. Los partidos políticos son la vía correcta para fortalecer la democracia y no se trata de eliminar la libre postulación, sino de que los partidos permitan que sus adherentes tengan un colectivo para el debate y formulación de ideas que beneficien a todo el país y no la agrupación momentánea provocada por el calor electoral que es lo que ocurre con la libre postulación.