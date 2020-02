La amenaza

Panamá es un país de tránsito y por tanto, la posibilidad de que aquí llegue pronto el coronavirus, es una realidad incuestionable. El solo llamado de la Organización Mundial de la Salud, al declarar alerta sanitaria mundial, es un timbrazo para toda la población y no solo para que los Gobiernos se pongan en guardia. Es un problema real que puede afectar a mucha gente, por lo que la recomendación más indicada es que cada persona aplique sus protocolos de sanidad. Lavarse muy bien las manos y evitar toser o estornudar sin taparse la boca con un pañuelo o el antebrazo. Y la cuestión no es para relajo. En la historia de la humanidad, son varios los casos de virus que han causado miles de muertes. Desde el sida, hasta la gripe; desde el ébola, hasta la viruela; desde la rabia hasta el sarampión y ¿qué decir del dengue, la fiebre amarilla, el rotavirus o las hepatitis B y C? La aparición del coronavirus es un problema serio y las autoridades de Salud deben tener abierto un canal de información para que una vez entre a Panamá, se controle de la manera más inteligente posible. Estamos por celebrar los carnavales y el coronavirus amenaza la fiesta. Ya hubo una ocasión cuando la expresidenta Mireya Moscoso no dudó en tomar la decisión de suspender los carnavales. Hasta ahora, solo es amenaza, pero existe la gran posibilidad de que el coronavirus sea el monarca de estas fiestas, pero recuerde que más importante que un culeco es tener salud. ¡Así de simple!