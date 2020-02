El nuevo Ministerio Público

El procurador general de la nación ha designado dos nuevas fiscales para atender los ca sos de corrupción. Es su manera de decirle al país cómo piensa atacar este flagelo, cuyas investigaciones en la pasada administración, estuvieron plagadas de selectividad. Son casos de gran repercusión en el país, porque afectaron los intereses del Estado de una forma nunca antes imaginada. El asunto es que las nuevas fiscales tienen que trabajar con los fiscales que vienen de la pasada administración y a quienes se les responsabiliza por esa selectividad. El Ministerio Público que ahora comanda el procurador Eduardo Ulloa, necesita recobrar la confianza y la fe de la sociedad. Debe promover la cultura de la investigación transparente, sin sesgo y que se atrape a todos los culpables de los delitos. Lo que no queremos es un Ministerio Público selectivo, que abusa del poder, que no ve más allá de las consecuencias nefastas para el país, porque quería seguir el juego politiquero. Queremos un Ministerio Público activo y fuerte, luchando contra la corrupción. Un Ministerio Público que no mira a quién investiga, sino qué investiga. Los delincuentes no son más o menos delincuentes por ser rico o pobre, por ser de un partido u otro; por estar en un grupo económico o en otro… El delincuente es delincuente y punto. La sociedad está a la espera de ese cambio de timón en el Ministerio Público y que se vuelva a ganar la confianza de la sociedad. Un Ministerio Público sin cuestionamientos, es una fortaleza para el país. ¡Ni más, ni menos!