Panamá está atravesando una crisis económica que tiene a todos los ciudadanos en un momento de desespero. Pero hay quienes dicen que es justo en las crisis, cuando afloran las alternativas valiosas. Sin embargo, mientras afloran esas ideas virtuosas, hay medidas que las autoridades y los empresarios tienen que poner a rodar. En primer lugar, la economía panameña creció como espuma, pero en una burbuja. La ampliación del Canal trajo a miles de extranjeros, ricos y pobres y aquí se inflaron los precios de todo: casas, apartamentos, alimentos, medicinas, etc. Esa burbuja trajo un crecimiento económico y una inflación, al punto que de las 77 ciudades más caras del mundo, Panamá es la número 21. Pero la burbuja se rompió y hoy tenemos un país caro, con bajo crecimiento y una economía en crisis que ya lo advierten las calificadoras de riesgo, sobre todo por el aumento del desempleo y el aumento de la deuda pública. Es hora de sacar casta y ponerse creativos. Panamá tiene que bajar el costo de vida y eso se hace en conjunto entre Gobierno y empresa privada. Hay que regular monopolios y oligopolios y fomentar la verdadera competencia. Hay que incentivar, más no apadrinar sinvergüenzuras, porque así como hay que focalizar el uso de los subsidios en los sectores vulnerables y revisar las leyes que subsidian la empresa privada y un enfoque similar a las exenciones tributarias. El Gobierno necesita recaudar para que pueda invertir y así reactivar la economía. Sin plata, la economía no se mueve y es hora de ser creativos, porque la burbuja se rompió.