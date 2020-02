Como ya lo hemos dicho, es necesario que la campaña electoral sea cubierta totalmente por el financiamiento estatal. Y es que las campañas se ven como una inversión por parte de los donantes. No es uno, sino varios casos que han salido a la luz donde el donante luego se convierte en proveedor del Estado. Su objetivo es lucrar con negocios del Estado, los que consigue a través de sus amigos que financió en campaña. Pero el problema se agrava cuando quien financia no busca el negocio per se, sino seguridad. Ya nos explota en la cara que uno de los donantes de campaña del expresidente Juan Carlos Varela hizo negocios por casi veinte millones de dólares con ese Gobierno, pero además, ahora cae en un operativo antidrogas y se le acusa de blanqueo de capitales y ligado a los carteles de la droga. Panamá tiene que sacudirse de una vez por todas de esta amenaza, porque México sufre el no haber tomado las acciones respectivas a tiempo y hoy la narcopolítica está incrustada en el mismo Gobierno. Ahora que se discuten las reformas electorales, el tema del financiamiento no da para actuar con excepciones ni paños tibios. Hay que eliminar el mal de raíz, porque las consecuencias son nefastas. Si queremos minimizar la corrupción, hay que empezar tomando medidas drásticas. No hacerlo es condenar al país a que camine a lo que hoy sucede en México y en muchos otros países latinoamericanos. ¡Así de simple!