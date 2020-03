El círculo del chantaje

Hay un tema serio que el país tiene que combatir con firmeza y seriedad. Se trata del chantaje a que literalmente se ven sometidos muchos empresarios, extranjeros y panameños comunes, por parte de funcionarios. Se trata de un modus operandi que funciona como relojito suizo. El funcionario resuelve si le dan una “mordida”. Este sistema perverso es diferente al que se produce en la vía contraria, donde las empresas ofrecen una coima a cambio de que les acomoden los contratos a la medida. En el caso del chantaje de funcionarios, no se trata de grandes sumas, pero sí de un mecanismo donde el funcionario tiene una “llave” que no abre nada si no le dan su mordida. Se ve desde un trámite de placa, un caso judicial, hasta la cita en una institución de salud. Es por ello necesario, implantar un sistema de transparencia en la tramitación, de manera que cualquiera, desde su hogar u oficina, pueda saber exactamente en qué etapa está su trámite y cuánto tiempo toma para llegar a la siguiente etapa. Se trata de un sistema tecnológico, que permita la tramitación en línea, como se hace ya para los trámites bancarios. No es una solución nueva, porque se utiliza en los países más desarrollados hace años, que mientras no se introduzca en Panamá, seguirá este círculo vicioso de corrupción en los mandos medios del servicio estatal. Hay que atacar este grave problema, porque mientras no enfrentemos este esquema perverso, el país seguirá a merced de la corrupción. ¡Así de simple!