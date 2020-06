Con la pandemia, la sociedad panameña se enfrenta a una crisis descomunal. Inicialmente, la mayoría coincidió en la necesidad del cierre del país y de ensayar la cuarentena total para controlar el flagelo y no sobrepasar así la capacidad hospitalaria y los servicios de salud. El Gobierno dio pasos positivos con transparencia en la información sanitaria y ante la crisis económica que se cernía sobre todos empezó a estructurar paliativos solidarios, como las medidas de moratoria, las ayudas alimentarias y los bonos de apoyo económico. El alcance limitado de la moratoria, la logística de entrega de apoyos y las cantidades aportadas para la ayuda de la población afectada empezó a generar las primeras fisuras en la unidad ciudadana. Sumado a esto, han surgido las denuncias por un aprovechamiento inadecuado de los recursos y una palpable improvisación e inconsistencia de las medidas sanitarias que se reflejan en el alcance y manejo de la cuarentena. El agotamiento de los distintos estamentos gubernamentales y las presiones constantes de todo tipo, crean niveles de desesperanza en la población que no ve con claridad la hoja de ruta para superar la crisis. Por otro lado, tenemos el comportamiento ruin de empresas financieras y de servicios, que, con una voracidad insaciable, están exigiendo pagos a los ciudadanos deudores que por la cuarentena no pueden trabajar. Hoy por hoy, llegando pronto a casi veinte mil infectados y camino al medio millar de defunciones, tenemos al descubierto una sociedad con una profunda inequidad económica y social, evidenciando sus enormes carencias culturales, producto de una educación deficiente y padeciendo una alta dosis de corrupción a todos los niveles, pero aún con esta realidad que nos lacera a todos, los panameños debemos estar unidos en torno a un plan coherente de ayuda social que tome en cuenta y beneficie a la mayoría de la población, para así recuperar económicamente al país y sobre todo, recuperar la esperanza.